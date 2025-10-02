Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Tras el triunfo de River ante Racing por Copa Argentina, AFA suspendió a Maxi Salas por dos fechas: el motivo

Luego de la alegría por convertir el gol de la victoria ante la Academia, el delantero recibió una pésima noticia para los próximos compromisos.

Por Agustín Vetere

Maxi Salas, delantero de River.
© GettyMaxi Salas, delantero de River.

En el Estadio Gigante de Arroyito, River Plate se impuso por 1-0 ante Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Maximiliano Salas, en el arranque del partido, anotó el único tanto del duelo para cumplir con la ‘ley del ex’ ante la Academia. Sin embargo, tras el aporte goleador, su sonrisa se borró rápidamente.

Es que más tarde se confirmó que fue sancionado con dos fechas de suspensión por haber insultado a un juez de línea en la derrota ante Deportivo Riestra en el Estadio Más Monumental. “La con*** de tu madre”, fue la frase que soltó el atacante contra el colegiado.

A raíz de esta acción, Pablo Echavarría le mostró la tarjeta roja a Salas a falta de 10 minutos para el final. Ahora, luego de conocer el fallo de la AFA, el nacido en Curuzú Cuatiá se convirtió en baja confirmada para Marcelo Gallardo no solo para el siguiente duelo por el Torneo Clausura, sino también por el siguiente.

De esta manera, Salas se perderá el duelo crucial ante Rosario Central, nuevamente en el Gigante de Arroyito, por la undécima jornada. Posteriormente, estará ausente ante Sarmiento de Junín en el Estadio Más Monumental por el cruce correspondiente a la fecha 12.

La sanción de AFA a Maxi Salas

RIVER PLATE c. DEPORTIVO RIESTRA 1ra. 28/09/2025 EXPTE. 98105:
1º) Se suspende por dos partidos al jugador Maximiliano Nahuel Salas
del Club River Plate. Art. 12 3. del Código Disciplinario.-
2º) Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($483.000), al
director técnico Gastón Alberto Romero, del Club Deportivo Riestra. Art.
13 1. c) del Código Disciplinario.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025

Publicidad
Maxi Salas habló tras su gol a Racing, la polémica del final con Agustín Almendra y la clasificación de River: “Nunca estuve nervioso”

ver también

Maxi Salas habló tras su gol a Racing, la polémica del final con Agustín Almendra y la clasificación de River: “Nunca estuve nervioso”

Marcelo Gallardo sacó chapa tras el triunfo de River ante Racing por Copa Argentina: “Se jugó como se tenía que jugar”

ver también

Marcelo Gallardo sacó chapa tras el triunfo de River ante Racing por Copa Argentina: “Se jugó como se tenía que jugar”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

Lee también
Qué significa Trionda, el nombre de la pelota para el Mundial 2026, según la FIFA
Mundial 2026

Qué significa Trionda, el nombre de la pelota para el Mundial 2026, según la FIFA

Por qué a Boca le conviene que River gane la Copa Argentina
Fútbol Argentino

Por qué a Boca le conviene que River gane la Copa Argentina

Costas cuestionó la roja a Maravilla Martínez: "Tenía que echar a los dos"
Copa Argentina

Costas cuestionó la roja a Maravilla Martínez: "Tenía que echar a los dos"

Gallardo sacó chapa tras el triunfo de River ante Racing: "Se jugó como tenía que jugar"
Copa Argentina

Gallardo sacó chapa tras el triunfo de River ante Racing: "Se jugó como tenía que jugar"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo