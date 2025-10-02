Tras el triunfo de River ante Racing por Copa Argentina, AFA suspendió a Maxi Salas por dos fechas: el motivo

En el Estadio Gigante de Arroyito, River Plate se impuso por 1-0 ante Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Maximiliano Salas, en el arranque del partido, anotó el único tanto del duelo para cumplir con la ‘ley del ex’ ante la Academia. Sin embargo, tras el aporte goleador, su sonrisa se borró rápidamente.

Es que más tarde se confirmó que fue sancionado con dos fechas de suspensión por haber insultado a un juez de línea en la derrota ante Deportivo Riestra en el Estadio Más Monumental. “La con*** de tu madre”, fue la frase que soltó el atacante contra el colegiado.

A raíz de esta acción, Pablo Echavarría le mostró la tarjeta roja a Salas a falta de 10 minutos para el final. Ahora, luego de conocer el fallo de la AFA, el nacido en Curuzú Cuatiá se convirtió en baja confirmada para Marcelo Gallardo no solo para el siguiente duelo por el Torneo Clausura, sino también por el siguiente.

De esta manera, Salas se perderá el duelo crucial ante Rosario Central, nuevamente en el Gigante de Arroyito, por la undécima jornada. Posteriormente, estará ausente ante Sarmiento de Junín en el Estadio Más Monumental por el cruce correspondiente a la fecha 12.

La sanción de AFA a Maxi Salas

RIVER PLATE c. DEPORTIVO RIESTRA 1ra. 28/09/2025 EXPTE. 98105:

1º) Se suspende por dos partidos al jugador Maximiliano Nahuel Salas

del Club River Plate. Art. 12 3. del Código Disciplinario.-

2º) Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 21 ($483.000), al

director técnico Gastón Alberto Romero, del Club Deportivo Riestra. Art.

13 1. c) del Código Disciplinario.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025

