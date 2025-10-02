Maxi Salas habló tras su gol a Racing, la polémica del final con Agustín Almendra y la clasificación de River: “Nunca estuve nervioso”

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, River Plate encontró una sonrisa al vencer por la mínima a Racing en el Estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. Maxi Salas, con un gol en el arranque del encuentro, metió al Millonario entre los cuatro mejores.

La presencia del exdelantero de la Academia fue uno de los grandes condimentos de la tarde en Rosario. Aún está sensible su salida del club de Avellaneda para la cual ejecutó la cláusula de rescisión. Tras el encuentro, se mostró tranquilo por haber enfrentado a sus excompañeros.

“Nada. Para mí fue normal. Siempre estoy tranquilo, en las buenas y en las malas. Así fue siempre. nunca estuve nervioso ni nada. Era una final para nosotros también, había que jugar con mucha tranquilidad. Gracias a Dios la familia siempre me bancó”, comenzó Salas.

Y se extendió con agradecimientos: “Nunca se me fue de las manos. Sé manejarlo de la mejor manera, siempre con respeto hacia la gente de Racing, hacia los jugadores, me dieron el cariño. Siempre voy a estar muy agradecido”.

En la misma línea, se refirió a las confrontaciones entre los jugadores tras el pitazo final y una supuesta discusión con Agustín Almendra. Al respecto, explicó: “No, nada. Siempre queda adentro de la cancha. Él es así, es jodón, pero tranquilo”.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia vs. River

Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba.

Publicidad

Publicidad

Los números de Maxi Salas en River

En lo que va de su estadía en el club de Núñez, el delantero disputó un total de 11 compromisos entre todas las competencias. En este período ya suma 4 goles y 2 asistencias con la banda en el pecho.

ver también Los puntajes de River en el triunfo ante Racing por Copa Argentina: jugador x jugador