Mauro Icardi es seguido por dos clubes europeos y la China Suárez sería determinante en la decisión sobre su futuro

Cada día que pasa, el futuro de Mauro Icardi en Turquía parece diluirse aún más. A seis meses de que finalice su contrato con Galatasaray, y sin negociaciones de renovación por delante, mientras su continuidad decrece paulatinamente, aquello que crece son las chances de que el delantero apueste por un cambio de aires. Y en el medio aparecen dos razones: el interés de dos clubes españoles junto a nada menos que la influencia de su pareja, Eugenia Suárez.

Según informó el periodista Roberto Antolín, Icardi ya habría puesto en marcha negociaciones formales con el Elche y el Real Oviedo para incorporarse como jugador libre a partir de la próxima temporada. Aunque el detalle crucial en la ecuación nace desde fuera de la cancha. “Me he enterado que la China Suárez quiere venirse a España”, confirmó Antolín, dejando en claro la influencia que tendría la actriz en la decisión final.

“Ella ya le ha dicho que quiere España y no quiere ninguna aventura musulmana más y a ella le gusta España. O Elche o Real Oviedo cerca de Madrid, son dos clubes menores, pero te dan la garantía en España y se vive muy bien”, agregó el periodista.

Vale recordar que Suárez lleva un semestre conviviendo con Icardi en Turquía, donde lo acompañó en la celebración de dos títulos locales y frecuentemente se muestra apoyándolo desde el estadio, aunque ahora su deseo por moverse hacia Occidente pesaría más. Esto habría quedado en claro cuando el delantero desestimó suculentos ofrecimientos provenientes de Arabia Saudita y Qatar. “En Madrid la China ya vivió, estuvo cómoda y tiene amigos“, ratificó Antolín.

Icardi afronta un futuro incierto en Galatasaray (Getty).

La necesidad de Icardi por recuperar el protagonismo

De todas formas, el presente de Icardi invita a que su desembarco en España se presente posible. Días atrás, el medio turco Fanatik sostuvo que el jugador “está molesto” con las nulas intenciones que estaría mostrando Galatasaray en renovar su contrato.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón del fútbol argentino, superó 9 fracturas y buscará sorprender al Real Madrid en la Copa del Rey

ver también Ousmane Dembélé ganó el premio The Best 2025: todos los galardonados por FIFA en Qatar y el XI ideal

Además, tampoco pasa desapercibido que el regreso del argentino a las canchas, luego de recuperarse de su lesión ligamentaria, posiblemente no fue el que esperaba. Pese a llevar ocho goles en la temporada, frecuentemente se ve relegado por el nigeriano Víctor Oshimen en la delantera, viéndose obligado a alternar suplencias con titularidades.

Incluso, ciertos rumores indican que la directiva turca tendría en sus planes incorporar a un nuevo delantero, sumándole mayor competencia al argentino. El nombre que picaría en punta es el de Santiago Giménez, del Milan. Y así, el boleto de salida de Icardi, tras tres años y 69 goles en 108 partidos, parece estar cada vez más cerca.

Datos clave

Mauro Icardi negocia con Elche y Real Oviedo para mudarse a España.

negocia con y para mudarse a España. Eugenia Suárez impulsa la salida tras rechazar ofertas de Arabia Saudita y Qatar .

impulsa la salida tras rechazar ofertas de y . Galatasaray no renovaría el contrato que finaliza en seis meses.

Publicidad