Marcelo Gallardo sacó chapa tras el triunfo de River ante Racing por Copa Argentina: “Se jugó como se tenía que jugar”

En un partido híper caliente en el Gigante de Arroyito, River venció 1-0 a Racing y clasificó a las semifinales de la Copa Argentina 2025. Con gol de Maximiliano Salas y más tarde la expulsión de Maravilla Martínez, el Millonario se impuso por la mínima ante la Academia y selló el pase a la siguiente instancia donde ya cuenta con rival asegurado: Independiente Rivadavia de Mendoza.

Al término del compromiso electrizante y colmado de pasión, el Muñeco asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentino. Allí, tocó varios temas importantes y no solo le agradeció a sus propios jugadores por una muestra de carácter, sino que también sacó chapa por el triunfo ante un escenario complicado y en un contexto adverso.

Lo cierto es que Gallardo fue contundente y dejó una declaración que no dio ningún lugar a posibles dudas sobre la victoria. “El partido era emocional y se jugó como se tenía que jugar”, manifestó el director técnico de River ante los micrófonos y las cámaras. Pocos segundos más tarde y en la misma respuesta, añadió: “Fue un aprendizaje, aprendimos de partidos anteriores”.

Marcelo Gallardo durante el triunfo de River ante Racing por Copa Argentina. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el entrenador del Millonario amplió su discurso al respecto. “Nos defendimos bien en la segunda mitad del primer tiempo, no nos dañaron“, sumó en primer lugar. Inmediatamente después, no tardó en hacer autocrítica y reconoció: “Sí nos faltó un poco más de control en el segundo tiempo para manejar el trámite de otra manera”.

En relación a lo que ocurrió dentro del campo de juego del Gigante de Arroyito, el Muñeco expresó: “Estoy contento porque veníamos atravesando un periodo no del todo positivo. Enfrentamos a un rival duro como Racing y muy físico, pero nosotros teníamos que sobreponernos y marcar presencia. Aprovechar este partido para recuperar ese orgullo, estoy contento por los futbolistas”.

También se tomó unos segundos para pensar cómo puede impactar de cara al futuro inmediato y para dejar atrás las cuatro derrotas consecutivas. “Es una victoria que nos va a dar la posibilidad de inyectarnos para crecer. Fue un partido duro, físico. Manejamos el partido de acuerdo a las emociones que se vivieron. Por suerte lo pudimos ganar”, sostuvo el experimentado DT.

En relación a la presencia de Maxi Salas y el morbo que generó por su controversial salida de Racing para llegar a River en el último mercado de pases, Gallardo no entró en la polémica y reveló: “Tratamos de no invadirlo y llenaron de cosas, de eso que ya estaba en el aire. Le dimos espacio y confianza, para que tome el partido como uno más. Lo acompañamos en la previa”.

En cuanto al cambio en el entretiempo que significó la sorpresiva salida de Juanfer Quintero, el Muñeco se tomó el tiempo y fue ahí cuando explicó: “No podía entrar en el juego y conectar porque la pelota iba por el aire. Tuve que prescindir de él en el entretiempo para ocupar esos espacios en el medio con un futbolista de esa función como Nacho Fernández”.

Para cerrar la conferencia de prensa, se refirió al compromiso del próximo fin de semana donde se medirá ante Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura. “Nos va a demandar mucho trabajo porque tiene buenos jugadores y un buen equipo. Nos vamos a tener que recuperar para un partido que va a ser distintos porque intenta jugar. Mañana empezaremos a prepararlo”, culminó.

