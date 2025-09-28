Se reveló qué le dijo Maxi Salas al juez de línea para ser expulsado en la derrota de River ante Deportivo Riestra

Este domingo a la tarde-noche, hubo historia en el fútbol argentino: Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Estadio Monumental por primera vez y se consolidó como único puntero de la zona B del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, durante los minutos finales se vivió un suceso inesperado: Maximiliano Salas fue expulsado de un segundo a otro y ahora se reveló el motivo.

El delantero del Millonario, fiel a su habitual estilo y enojado por el resultado adverso en los últimos minutos del encuentro, discutió con el juez de línea por una acción en particular que lo molestó. En ese preciso momento, se acercó al asistente y protagonizaron una acalorada discusión. Pocos segundos más tarde, Pablo Echavarría le mostró la tarjeta roja y se retiró a los vestuarios.

Lo cierto es que Salas le dijo: “La con*** de tu madre”. Inmediatamente, el juez de línea se lo informó al árbitro por el comunicador, para que lo expulse. El propio colegiado se encargó de hacerlo público instantes después del compromiso, para llevar transparencia a esa sorpresiva decisión que no fue captada por las cámaras de la transmisión y pocos hinchas entendieron.

En definitiva, algunos pocos minutos más tarde de que Riestra haya hecho historia en el fútbol argentino por vencer a River a domicilio, se dio a conocer públicamente cuál fue la razón por la que Echavarría expulsó a Maxi Salas del campo de juego. Así las cosas, se espera que el atacante reciba una sanción contundente, que se conocerá con exactitud en las próximas horas.

Ya sabido el motivo, vale mencionar que el delantero no podrá estar en la visita a Rosario Central del próximo fin de semana y no se descarta que la suspensión sea por más de una fecha debido a que fue roja directa e insultó a un integrante del cuerpo arbitral. Sin embargo, sí puede jugar ante Racing el próximo jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina, ya que es otro certamen.

De esta forma, cabe destacar que River acumula cuatro derrotas consecutivas después de caer ante Deportivo Riestra (2-1). Las anteriores tres se deben a Atlético Tucumán el pasado fin de semana (2-0) y los dos duelos contra Palmeiras (2-1 y 3-1) que derivaron en la eliminación de la Copa Libertadores de América. Próximo rival: Racing, a partido de eliminación directa.