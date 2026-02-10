Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

Tras su show en el Super Bowl, el problema que Bad Bunny le genera a Gallardo y el plantel de River

El puertorriqueño afecta la planificación del elenco comandado por Marcelo Gallardo, que disputará un compromiso este jueves.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Bad Bunny afecta la planificación de River.
© Diseño vía Gemini IABad Bunny afecta la planificación de River.

En el arranque de la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026, River Plate buscará recuperarse de la goleada sufrida ante Tigre el último fin de semana. Los de Marcelo Gallardo tienen revancha pronto, aunque no será un encuentro accesible para ellos.

Es que, este jueves, visitarán a Argentinos Juniors en La Paternal con el objetivo de volver a acercarse a la parte alta de la Zona B. En el tramo final de la preparación para este compromiso, el Millonario se encuentra con un ligero cambio de planes.

El camino de River se cruza con el de Bad Bunny, que viene de realizar el show de mediotiempo en el Super Bowl. Tras su actuación en la final de la NFL, se prepara para brindar tres recitales justamente en el Estadio Monumental, afectando el día a día del plantel de Gallardo.

Desde el jueves 13 al sábado 15, el cantante puertorriqueño se adueñará de la casa de River Plate por unos días para dar su show ante alrededor de 250 mil espectadores entre las tres fechas.

River cambia el lugar de concentración por Bad Bunny

A raíz de estos recitales, el plantel de Gallardo no podrá concentrarse en sus instalaciones del Estadio Monumental de cara a la visita de este jueves ante Argentinos Juniors. En cambio, debieron modificar su programación de la semana.

Franco Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors

ver también

Franco Armani retrasa su vuelta a las canchas con River y no atajaría ante Argentinos Juniors

El miércoles afrontarán la última práctica antes del partido en el River Camp y, posteriormente, se movilizarán hacia un hotel por la zona de Ezeiza para poder descansar en las últimas horas antes del partido ante el Bicho.

Publicidad

Datos clave

  • River Plate visita a Argentinos Juniors este jueves por la Fecha 5 del torneo.
  • Bad Bunny dará tres recitales en el Monumental ante 200.000 espectadores en febrero 2026.
  • El plantel de Marcelo Gallardo concentrará en un hotel de Ezeiza por los shows.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
La Selección de España pierde a Samu por rotura de ligamentos cruzados
Mundial 2026

La Selección de España pierde a Samu por rotura de ligamentos cruzados

Santos quiere negociar con Racing por Di Césare
Fútbol Argentino

Santos quiere negociar con Racing por Di Césare

No se vio en TV: el único jugador de River que pidió disculpas tras el papelón ante Tigre
River Plate

No se vio en TV: el único jugador de River que pidió disculpas tras el papelón ante Tigre

Qué falta para que Edwuin Cetré sea jugador de Boca
Boca Juniors

Qué falta para que Edwuin Cetré sea jugador de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo