Tras su show en el Super Bowl, el problema que Bad Bunny le genera a Gallardo y el plantel de River

En el arranque de la Fecha 5 del Torneo Apertura 2026, River Plate buscará recuperarse de la goleada sufrida ante Tigre el último fin de semana. Los de Marcelo Gallardo tienen revancha pronto, aunque no será un encuentro accesible para ellos.

Es que, este jueves, visitarán a Argentinos Juniors en La Paternal con el objetivo de volver a acercarse a la parte alta de la Zona B. En el tramo final de la preparación para este compromiso, el Millonario se encuentra con un ligero cambio de planes.

El camino de River se cruza con el de Bad Bunny, que viene de realizar el show de mediotiempo en el Super Bowl. Tras su actuación en la final de la NFL, se prepara para brindar tres recitales justamente en el Estadio Monumental, afectando el día a día del plantel de Gallardo.

Desde el jueves 13 al sábado 15, el cantante puertorriqueño se adueñará de la casa de River Plate por unos días para dar su show ante alrededor de 250 mil espectadores entre las tres fechas.

River cambia el lugar de concentración por Bad Bunny

A raíz de estos recitales, el plantel de Gallardo no podrá concentrarse en sus instalaciones del Estadio Monumental de cara a la visita de este jueves ante Argentinos Juniors. En cambio, debieron modificar su programación de la semana.

El miércoles afrontarán la última práctica antes del partido en el River Camp y, posteriormente, se movilizarán hacia un hotel por la zona de Ezeiza para poder descansar en las últimas horas antes del partido ante el Bicho.

