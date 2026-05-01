Martínez Quarta habló tras pasar de villano a héroe en la victoria de River ante Bragantino

River sumó tres puntos importantísimos para acomodarse en la cima de la tabla de su grupo en la Copa Sudamericana. Lucas Martínez Quarta fue protagonista, por lo bueno y por lo malo, pero principalmente por haber anotado el gol agónico ante Red Bull Bragantino.

El capitán del Millonario tomó la palabra y analizó lo sucedido en territorio brasileño: “Es un resultado importante para nosotros ganar este partido. Si bien era un rival duro, cuando le expulsaron al jugador pudimos tener un poco más la pelota. Son tres puntos importantísimos“.

“Gracias a Dios pudimos encontrar el gol intentando y hay que partir de esta base, que creo que este resultado es importante para la gente y para nosotros“, expresó el zaguero central, que terminó siendo determinante para el resultado del compromiso internacional.

River alcanzó los 7 puntos en el grupo y le sacó 4 unidades a Bragantino, que marcha tercero y hoy se está quedando afuera. Por el momento, el segundo clasificado es Carabobo, que derrotó a Blooming por 2 a 0 en su estadio.

Martínez Quarta, de villano a héroe

Hasta el gol, Martínez Quarta era uno de los apuntados por el hincha de River por su desempeño en el partido. En un trámite en el que a River le costaba todo, el Chino cometió un insólito penal que pudo haber significado la victoria de Red Bull Bragantino, algo que hubiera complicado el grupo.

Por fortuna para el zaguero, Santiago Beltrán le contuvo el penal a Eduardo Sasha y mantuvo en cero el arco de River. Sobre el final, el defensor tuvo revancha y convirtió de cabeza el único gol de la noche.

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El próximo partido de River

River volverá a jugar el próximo domingo a las 18.30 ante Atlético Tucumán, en el marco de la fecha 9 (reprogramada), que será la última de la primera fase del Torneo Apertura. El jueves 7 de mayo, visitará a Carabobo por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana.

En síntesis