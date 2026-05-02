Sin Martínez Quarta y con la vuelta de Maxi Meza por primera vez en el año: los convocados de River vs. Atlético Tucumán

River viene de ganarle a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana y ahora se focaliza en la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura, donde le tocará medirse, en el Monumental, frente a Atlético Tucumán, este domingo a las 18:30 horas y con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

De cara a lo que será el compromiso contra el Decano, que registra una flojísima temporada (marcha 13° en la Zona B con 11 puntos), Eduardo Coudet dio a conocer la lista de convocados con algunas ausencias llamativas, sobre todo porque los futbolistas están disponibles para jugar, pero no entran en la consideración del entrenador.

Franco Armani y Kevin Castaño, como ocurrió a la hora de viajar hacia Bragança Paulista, volvieron a ser desafectados por el Chacho. Quien sí estará presente respecto a dicha lista, y vuelve a ser citado luego de seis meses de ausencia por lesión, es Maximiliano Meza. Además, regresa Juan Fernando Quintero, que también era baja reciente por lesión

De regreso a la cuestión de las ausencias, Paulo Díaz quedó marginado por una por una molestia en el recto anterior del muslo izquierdo. Y Lucas Martínez Quarta, capitán de River, fue preservado al encontrarse con cuatro tarjetas amarillas, por lo que tampoco fue convocado.

Los convocados de River vs. Atlético Tucumán

Arqueros : Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión.

: Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión. Defensores : Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Marcos Acuña, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella.

: Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Marcos Acuña, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella. Volantes : Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Maximiliano Meza, Kendry Páez, Lautaro Pereyra, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre.

: Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Maximiliano Meza, Kendry Páez, Lautaro Pereyra, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre. Delanteros: Maximiliano Salas, Joaquín Freitas, Facundo Colidio, Agustín Ruberto.

Los convocados de River (Prensa River)

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La posible formación de River

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría desde el arranque ante Atlético Tucumán con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Tobías Ramírez; Matías Viña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Kendry Páez; Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

Tres que se tienen que cuidar

Hay tres futbolistas del Millonario que acumularon cuatro tarjetas amarillas en lo que va del Torneo Apertura, por lo que si reciben una más se perderán un partido, en este caso el de octavos de final. Los jugadores son: Gonzalo Montiel y Matías Viña. Martínez Quarta completa la lista, pero no fue convocado.

¿Qué se le viene a River?

River recibirá este domingo a Atlético Tucumán por el Torneo Apertura, mientras que el jueves 7 de mayo jugará contra Carabobo en Venezuela. El próximo fin de semana -con fecha y hora a confirmar- disputará los octavos de final del torneo local. Los duelos antes Bragantino y Blooming por la Sudamericana serán el 20 y 27 de mayo respectivamente.

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