Con Lucas Martínez Quarta incluido, la Conmebol presentó el equipo ideal de la fecha 3 de la Copa Sudamericana

De posible villano a héroe. Así se explica la noche que vivió Lucas Martínez Quarta en Brasil en Copa Sudamericana. Primero, cometió un penal que pudo haber complicado a River, pero luego terminó siendo el héroe al marcar, de cabeza y en tiempo de descuento, el gol de la victoria ante Bragantino. Un cierre agónico que selló una actuación cargada de emociones. Una redención que no pasó desapercibida, al punto de terminar siendo premiada a nivel continental.

Menos de 24 horas después del partido, la Conmebol dio a conocer el equipo ideal de la tercera fecha del certamen, que finalizó este jueves, e incluyó al zaguero entre los once destacados de la jornada. Se trata del único futbolista River que pudo meterse en el equipo, dentro de un esquema 3-4-3 en el que comparte la defensa con Alex Telles (Botafogo) y Juan Randazzo (Deportivo Riestra), autor de un doblete ante Montevideo City Torque.

Una de las ausencias que llamó la atención fue la de Santiago Beltrán, quien contuvo el penal cometido por Martínez Quarta y mantuvo con vida al conjunto de Núñez con grandes intervenciones. Sin embargo, su baja se explica por otra actuación monstruosa. El responsable fue Sebastián Pérez, de Palestino, premiado por atajarle tres penales consecutivos a Carlos Vinícius, delantero de Gremio, luego de que los primeros dos remates fueran anulados por adelantamiento.

Por su parte, varios compatriota albiceleste se sumaron al once para completarlo. Entre ellos se encuentran Ignacio Russo, autor de un tanto en la victoria 2-0 de Tigre contra América de Cali, Matías Miranda (Macara, Martín Sarrafiore (O’Higgins) y Neri Bandiera (Cienciano)

El equipo ideal de la fecha 3 de la Sudamericana

Sebastián Pérez (Palestino); Alex Telles (Botafogo), Lucas Martínez Quarta (River), Juan Randazzo (Riestra); Martín Sarrafiore (O’Higgins), Neri Bandiera (Cienciano), Matías Miranda (Macara), Adson (Vasco da Gama); Ignacio Russo (Tigre), Fernando Mimbacas (Juventud Las Piedras) y Edson Tortolero (Carabobo).

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