Un nuevo clásico de barrio se avecina. El Ciclón dirigido por Ruben Dario Insua recibirá al conjunto de Parque de los Patricios al mando de Diego Martinez este próximo sábado desde las 16:00 en condición de local, en lo que será la fecha 7 de la Copa de la Liga con todos los clásicos.

Las últimas 10 veces que el encuentro se desarrolló en el Estadio Pedro Bidegain dejó un saldo positivo, ya que no se vio la cara de la derrota para el equipo de Boedo. San Lorenzo acumula seis triunfos y cuatro empates en estos cruces.

En el Clausura 2010 y 2011, San Lorenzo se quedó ambas veces con el arco sin goles y con la victoria por 3 a 0. En el primero, en el banco se encontraba Sebastian Mendez y la goleada comenzó por un actual Campeón del Mundo, Alejandro “Papu” Gomez, complementando Fabian Bordagaray y Cristian Leiva.

Ya en 2011 y con Miguel Angel Tojo como DT interino, el ciclon repitió el resultado de la mano de un penal de Nestor Ortigoza y dos tantos de Juan Manuel Salgueiro y el Paraguayo Pablo Velazquez.

Con el regreso de Huracán a la Primera, el clasico volvió a tener ediciones y no de los más recordados de estos años fue en 2015. El San Lorenzo de Edgardo “Paton” Bauza comenzó perdiendo el encuentro por 0-1 tras un gol de Patricio Toranzo para la visita. A cancha llena y pocos minutos después, el conjunto del técnico Campeón de América conseguía el empate junto a su ídolo, Leandro Atilio Romagnoli y darlo vuelta gracias a Matias Caruzzo, actual manager del club, y el histórico Mauro Matos que consiguieron el final con festejo por 3 a 1.

En los años siguientes 2016 y 2017, las victorias de local siguieron en manos del conjunto de Boedo. Por el Torneo Transición 2016 con Pablo Guede como técnico, el triunfo nuevamente quedó en el Pedro Bidegain por 1 a 0 con gol de Nicolas Blandi, quien forma parte del plantel actual que jugará el sábado.

Diego Aguirre continuó con estas victorias y también dejó el triunfo clásico en el Gasómetro, por el Torneo 2017, el equipo ganó por 2 a 0 con goles de Martin Cauteruccio y Sebastian Blanco mientras que Ricardo Caruso Lombardi dirigia al equipo de Parque Patricios.

La ola de empates en el Nuevo Gasómetro llegó en la Superliga 2018 donde por la fecha 13, San Lorenzo igualó sin goles ante el equipo de Huracán que comandaba Antonio Mohamed.

Durante 2018/2019 y ya por la Copa de la Superliga, San Lorenzo igualó sin goles en la Ida con Jorge Almiron como Dt, durante la serie que se definió en el Ducó por penales, donde el colombiano Andrés Renteria había marcado el cuarto y definitivo que sellaba la clasificación.

Luego de la Pandemia y por la Copa Liga Profesional 2021 y 2022 tambien se dieron empates. Durante 2021, todavia sin la presencia del público, fue 1 a 1 por la fecha 4 de la Copa de la Liga y Franco Di Santo marcó para el equipo azulgrana que comandaba Diego Davobe.

De la mano de Pedro Troglio, el 19 de Marzo del 2022 y con el regreso de los hinchas tras la Pandemia, ambos equipos igualaron cero a cero en un partido más que discreto por la fecha 7 de Copa de la LPF

Finalmente, el últtimo fue triunfo para San Lorenzo, quien ya contaba con la llegada de Insua en el banco y atravesaba un momento crítico donde debía salir a flote tras el cambio de varios técnicos, jugadores y resultados que no ayudaban. Del otro lado, llegaba el conjunto de Parque de los Patricios en lo más alto de la tabla de posiciones. El contexto no influyó y San Lorenzo se quedó nuevamente con una victoria por 1 a 0 con un temprano gol de Ezequiel Cerutti que el rival no pudo dar vuelta.