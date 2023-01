El volante se reincorporó a la concentración, pero todo indicaría que no está en condiciones de disputar lo que queda del torneo.

La Selección Argentina Sub 20 tuvo un debut para el olvido en el Sudamericano de esa misma categoría. El pasado sábado, los dirigidos por Javier Mascherano cayeron por 2 a 1 ante el fuerte combinado de Paraguay.

Las malas noticias se acumularon para quienes estrenaron las tres estrellas de campeón del mundo, ya que Facundo Buonanotte, figura del equipo y reciente incorporación del Brighton, fue reemplazado apenas minutos después de haber ingresado tras sufrir un durísimo golpe.

Las imágenes no parecían muy alentadoras, y el volante pasó la noche en observación tras su durísima caída. En las últimas horas, la AFA confirmó que el jugador se encuentra bien, pero aún no hay certezas acerca de si podrá o no seguir disputando el certamen.

"#SudamericanoSub20 Actualización sobre el parte médico de Facundo Buonanotte: el jugador fue dado de alta y regresó a la concentración argentina. Continuará con tratamiento médico a la espera de evolución", escribieron desde las cuentas oficiales.

Esta noche, Argentina se mide ante Brasil en un duelo clave. Seguilo en Bolavip.