Ángel Di María le dedicó un sentido mensaje a la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial: “Son leyendas”

El campeón del mundo en Qatar y absoluto respaldo a sus ex compañeros.

La Selección Argentina se quedó a las puertas de la gloria en el Mundial 2026 y repetir el campeonato del mundo conseguido tres años y medio atrás en Qatar 2022. Justamente, una de las grandes figuras de aquella conquista fue Ángel Di María, quien ya retirado de la albiceleste, no dudó en enviar un mensaje de apoyo tras la derrota.

Luego del partido contra España, Fideo tomó sus redes sociales para compartir unas sentidas palabras, enalteciendo lo hecho por los futbolistas que conformaron el plantel argentino en esta Copa del Mundo.

El mensaje de Ángel Di María a la Selección

Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial.

Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de la historia de nuestro país.

Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho.