La publicación de France Fooball que postuló a Messi como un candidato a ganar el Balón de Oro tras el Mundial

La revista francesa sorprendió con un artículo sobre si un jugador puede conquistar el galardón pese a no obtener la Copa del Mundo, ilustrado con una imagen del capitán argentino en la portada.

La imagen de Lionel Messi abandonando el MetLife Stadium entre lágrimas, después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial, todavía permanece fresca. A sus 39 años, el capitán cerró lo que todo indica fue su última Copa del Mundo con ocho goles y cuatro asistencias, números extraordinarios que están lejos de verse eclipsados por el desenlace colectivo con la camiseta albiceleste -cuyo resltado también es notable-.

Y si alguien se encargó de destscar aún más el nivel mostrado por Leo en el torneo fue la propia organización del Balón de Oro. Es que apenas terminado el Mundial, France Football sorprendió con un artículo en su página oficial que no pasó inadvertido.

Bajo el título “¿Se puede ganar el Balón de Oro sin ganar el Mundial?“, y acompañado por una fotografía de Messi, la revista francesa repasó los antecedentes históricos del premio y explicó por qué levantar la Copa del Mundo ya no garantiza quedarse con el máximo reconocimiento individual del fútbol. Un análisis que despertó especulaciones alrededor de la posibilidad de que el capitán argentino vuelva a formar parte de la conversación por el premio que ya levantó en ocho oportunidades.

Lejos de confirmar candidaturas, la publicación analizó cómo evolucionó el criterio de votación desde 1995, año en el que el premio dejó de estar reservado exclusivamente para futbolistas europeos, y desmontó una de las creencias más instaladas alrededor del trofeo: que su ganador en año mundialista pertence a la selección que levanta el trofeo. “Sí, ganar la Copa del Mundo ayuda, pero no garantiza un Balón de Oro. Para ganarlo, tienes que haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial“, sostiene el artículo.

El artículo de France Football con Messi de portada.

Para respaldar esa afirmación, el sitio recuerda que entre 1998 y 2006 hubo tres campeones del mundo consecutivos que también conquistaron el Balón de Oro: Zinedine Zidane, Ronaldo y Fabio Cannavaro. Sin embargo, esa tendencia cambió en los años posteriores.

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El primer gran ejemplo fue el propio Messi. En 2010, el rosarino se quedó con el galardón luego de una temporada sobresaliente con Barcelona, pese a que España acababa de conquistar el Mundial de Sudáfrica, dejando en el podio a Andrés Iniesta y Xavi, quienes en principio aparecían como los grandes candidatos.

Messi ganó el Balón de Oro 2010 ante Iniesta y Xavi, campeones del mundo con España (Getty Images).

Cuatro años más tarde ocurrió algo similar cuando Cristiano Ronaldo superó al propio Messi, finalista con Argentina, y al alemán Manuel Neuer, campeón del mundo con Alemania. En 2018, Luka Modric, subcampeón con Croacia, terminó imponiéndose sobre Antoine Griezmann, quien sí había levantado la Copa con Francia.

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Recién en la edición posterior a Qatar 2022 volvió a repetirse el doblete entre campeón mundial y ganador del Balón de Oro. Messi conquistó la Copa del Mundo con Argentina y meses después obtuvo su octavo galardón individual, ya como futbolista de Inter Miami.

Justamente ese antecedente también aparece reflejado en el análisis, que destaca que desde la apertura global del premio, apenas cuatro de los siete campeones del mundo lograron conquistar también el Balón de Oro. Un porcentaje del 57% que demuestra que el rendimiento a lo largo de toda la temporada suele tener un peso tan importante como la actuación en la Copa del Mundo.

Messi levanta su octavo Balón de Oro, en 2023, luego de obtener el Mundial de Qatar con Argentina (Getty).

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El contexto actual alimenta todavía más la discusión. España acaba de consagrarse campeona y futbolistas como Rodri, elegido mejor jugador del Mundial, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Kylian Mbappé o Harry Kane aparecen entre los principales aspirantes. Del lado argentino, Messi también reúne argumentos individuales, aunque la derrota en la final, sumado a la diferencia de relevancia que tiene jugar en la MLS con Inter Miami y no en Europa, parece dejarlo inicialmente un paso por detrás en la consideración.

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, donde se conocerá si el rosarino logra volver a meterse en la pelea por el que podría ser el noveno trofeo de una carrera que sigue desafiando cualquier lógica.