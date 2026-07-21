¡No se vio en TV! El reclamo de Lionel Scaloni a Slavko Vincic tras la Final del Mundial 2026

El entrenador de la Selección Argentina no se guardó su pensamiento sobre el trabajo del árbitro esloveno.

La Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que disputaron la Selección Argentina y España en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey contó con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, quien llegaba al duelo en cuestión con un estadística que reflejaba 5 victorias sobre 5 partidos con los europeos y una derrota en el único encuentro que coincidió con la Albiceleste.

Tal tendencia, para algunos, se vio reflejada, intencionalmente o no, en el campo de juego del recinto que se ubica a aproximadamente 12 kilómetros de Manhattan, pues hubo ciertas situaciones del trámite del enfrentamiento que evidentemente influyeron en el resultado final (que fue 1 a 0 para la Roja con el tanto de Ferran Torres).

Principalmente la expulsión a Enzo Fernández en el tercer minuto adicionado en el segundo tiempo. La realidad es que el juez Slavko Vincic amonestó al mediocampista de la Selección Argentina por una infracción demasiado leve como para ser merecedora de tarjeta amarilla. Y claro, con la segunda falta, que en ese caso no dejó dudas que era para ser castigado, Enzo vio la roja y dejó a campeón en Qatar 2022 con 10 hombres en campo.

Al respecto, Lionel Scaloni hizo referencia a esta decisión del juez, en la conferencia de prensa posterior al compromiso disputado este domingo 19 de julio: ”Yo creo que la primera se la puede evitar el árbitro, pero bueno es lo que hay. Él nunca pensó que la segunda tenía que sacarla en ese momento. Yo lo hablé con él con mi inglés un poco extraño. Es una Final de la Copa del Mundo y creo que hubo cosas que se podían evitar”.

Esta imagen es genial. #Scaloni cuando aprovechó estar cerca del árbitro esloveno no le quedó nada guardado. Dos finales, las dos nos arbitraron árbitros europeos. pic.twitter.com/MlgDGx4j5C — Adriel Driussi (@AdriDriussi) July 21, 2026

A propósito de esa conversación con Vincic de la que el técnico del combinado argentino hizo mención, trascendieron recientemente imágenes. Fue en el campo de juego, en medio de los preparativos del escenario para la entrega de medallas, cuando el oriundo de Pujato se arrimó al cuerpo árbitral para recriminarle la expulsión.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La Selección Argentina, luego de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se volverá a presentar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre por fecha FIFA. En ese periodo, el combinado nacional podrá disputar hasta 4 partidos.

En síntesis