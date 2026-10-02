La odisea del plantel africano encendió las alarmas en la previa del partido de esta fecha FIFA. Enterate qué pasará con el encuentro en el Estadio Monumental.

Las últimas horas estuvieron llenas de incertidumbre de cara al partido de este sábado por la noche en el Estadio Monumental. Luego de que saliera a la luz que la delegación de Burkina Faso había quedado varada en Marruecos debido a la sorpresiva cancelación de su vuelo original del 30 de septiembre, la preocupación se instaló de lleno entre los hinchas.

Ante este escenario de caos logístico, la pregunta que invadió las redes sociales fue inevitable: ¿Se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Burkina Faso?

Para la tranquilidad de todos los fanáticos, la respuesta concreta es sí, el partido se juega.

Si bien la Federación Burkinesa de Fútbol llegó a emitir un desalentador comunicado oficial en el que confirmaba que los ajustados tiempos de reprogramación habían generado “reticencias entre los jugadores”, el conflicto logró resolverse a tiempo.

La solución encontrada implica una verdadera travesía a contrarreloj. El combinado nacional de Burkina Faso arribará al Aeropuerto de Ezeiza este mismo sábado a las 13:15 horas. De esta manera, el plantel visitante aterrizará en Buenos Aires apenas siete horas antes de que comience a rodar la pelota frente a la Albiceleste.

Menos de 24 horas en el país: la odisea de Burkina Faso

El itinerario del rival de la Selección Argentina será inédito. Producto de la cancelación de su vuelo inicial sin previo aviso por parte de la empresa fletadora, el Ministerio de Deportes y la Federación debieron reorganizar los planes para concretar un viaje fugaz.

En total, la delegación africana estará solamente unas 18 horas en territorio argentino. Rápidamente después de cumplir con el compromiso correspondiente a la fecha FIFA, emprenderán el regreso a África. Su vuelo de salida está programado para el domingo a las 07:30 AM, teniendo como destino final Uagadugu, la capital de Burkina Faso.

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Un detalle clave sobre Lionel Messi

Por otro lado, es importante remarcar un dato no menor para los hinchas que asistirán al encuentro: este no será el amistoso de despedida de Lionel Messi. La última función del capitán con la camiseta de la Selección Argentina se llevará a cabo unos días después, el domingo 6 de octubre, cuando el equipo enfrente al combinado de Benín.