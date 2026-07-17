Argentina vs España: así fue el último partido entre ambos antes de la final

Pasaron más de ocho años del último enfrentamiento entre la Albiceleste y la Roja. Salvo en el Mundial 1966, siempre se enfrentaron en amistosos.

El próximo domingo 19 de julio, la Selección Argentina y España volverán a estar frente a frente tras ocho años. Los gigantes de América y Europa chocarán en la final del Mundial 2026, en lo que será el enfrentamiento más importante entre ambos de la historia.

La suspensión de la Finalissima privó a ambos seleccionados de enfrentarse en marzo de este mismo año con un título en juego. Sin embargo, las vueltas del fútbol los depositaron en una final aún más importante, que enfrentar a Lionel Messi con Lamine Yamal.

A lo largo del tiempo, los dos combinados se vieron las caras en reiteradas oportunidades. Solo una vez se dio en el Mundial, en su edición 1966, con triunfo Albiceleste por 2 a 1. El resto fueron amistosos y el último de ellos fue en 2018, meses antes de la Copa del Mundo disputada en Rusia.

Cómo fue el último amistoso entre Argentina y España

Para encontrar el último partido entre Argentina y España hay que retroceder hasta el 27 de marzo de 2018, en una exhibición que tuvo lugar en el Estadio Metropolitano de Madrid. En esa oportunidad, la Roja aplastó a la Albiceleste con un categórico 6 a 1.

Diego Costa, Isco (3), Thiago Alcántara y Iago Aspas anotaron para los europeos, mientras que Nicolás Otamendi descontó para los sudamericanos. Aquel cotejo posicionó a como favoritos al Mundial que se venía a los de Julen Lopetegui, cuyo despido días antes del inicio del certamen por haber acordado su llegada al Real Madrid tiró todo por la borda.

En ese compromiso, participaron varios futbolistas que estarán en la cita del próximo domingo. Además de Ota, estuvieron Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Lautaro Martínez. Por el lado de España, solo aparecía Rodri. Messi estuvo ausente en esa nómina por lesión.

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Alineaciones de Argentina y España en 2018

Argentina : Sergio Romero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Javier Mascherano; Giovani Lo Celso, Ever Banega, Maximiliano Meza; Gonzalo Higuain.

: Sergio Romero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Javier Mascherano; Giovani Lo Celso, Ever Banega, Maximiliano Meza; Gonzalo Higuain. Ingresaron: Wilfredo Caballero, Gabriel Mercado, Marcos Acuña, Cristian Pavón, Pablo Pérez y Lautaro Martínez

Suplentes: Nahuel Guzmán, Ramiro Funes Mori, Federico Fazio, Leandro Paredes, Diego Perotti y Ángel Correa. DT: Jorge Sampaoli.

España : David De Gea; Dani Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Koke; Isco, Diego Costa y Marco Asensio.

: David De Gea; Dani Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Koke; Isco, Diego Costa y Marco Asensio. Ingresaron: Marcos Alonso, César Azpilicueta, Lucas Vázquez, Dani Parejo, Saúl Ñíguez y Iago Aspas.

Suplentes: Pepe Reina, Kepa Arrizabalaga, Nacho Fernández, Álvaro Odriozola, Rodri y Rodrigo. DT: Julen Lopetegui.

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La última victoria de Argentina

Para encontrar la última victoria de Argentina, hay que ir al amistoso anterior al de 2018, disputado en septiembre de 2010. Aquella tarde, la Albiceleste recibió en el Monumental a una España recientemente consagrada como campeona del Mundo en Sudáfrica y le ganó 4 a 1.

Leo Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero anotaron para los dirigidos por Sergio Batista. Por el lado de la Roja, el encargado de descontar fue el delantero Fernando Llorente.

Todos los enfrentaimentos entre Argentina y España

España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso

Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso

España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 20/09/1995 | Amistoso

España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso

Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso

España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso

Argentina 2-1 España | 13/07/1966 | Mundial

España 2-0 Argentina | 11/06/1961 | Amistoso

Argentina 2-0 España | 24/07/1960 | Amistoso

Argentina 1-0 España | 05/07/1953 | Amistoso

España 0-1 Argentina | 07/12/1952 | Amistoso