Quiénes son los futbolistas reserva de la Selección Argentina ante posibles bajas

Con Balerdi descartado y varios jugadores entre algodones, Scaloni solamente podría hacer cambios en la lista por jugadores que fueron reservados previamente.

“Seguramente puede pasar“. La frase de Lionel Scaloni fue contundente. En sus primeras palabras oficiales en Estados Unidos, en la previa del amistoso contra Honduras que la Selección Argentina disputará en la víspera del Mundial, el DT albiceleste manifestó que la posibilidad de hacer cambios en la lista de convocados para la Copa del Mundo está latente.

Claro, son varios los futbolistas que se encuentran entre algodones y las pruebas previas al Mundial le servirán al oriundo de Pujato para confirmar quienes estarán aptos para ser parte de la contienda y quienes no.

Por lo pronto, a horas del partido ante Honduras, se confirmó una pésima noticia: Leonardo Balerdi, que no arrastraba problemas físicos, sufrió un desgarro y se perderá el Mundial.

Entre los futbolistas que se encuentran “tocados” físicamente, aparecen Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nico Paz, Julián Álvarez, Dibu Martínez, Cristian Romero y Lionel Messi. Algunos ya entrenan a la par, otros todavía hacen diferenciado, pero no sería una sorpresa si uno de ellos queda fuera de la lista por cuestiones físicas.

Leonardo Balerdi sufrió una lesión en los entrenamientos de preparación para el Mundial.

Cabe destacar que, si Scaloni decide hacer cambios, solamente los podrá hacer por futbolistas que fueron reservados previamente en la prelista que dio el pasado 11 de mayo, que integraron un total de 55 futbolistas. Con los 26 que fueron convocados al Mundial, quedan 29 como posibles reemplazantes.

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El tiempo límite para hacer cambios en la lista es el día anterior al debut mundialista, exactamente 24 horas antes. Es decir, Scaloni puede modificarla desde hoy hasta el 15 de junio a las 22:00 de Argentina. A continuación, un repaso de todos ellos.

Los jugadores que quedaron en reserva para el Mundial

ARQUEROS:

Walter Benítez – Crystal Palace FC

– Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club

– Racing Club Santiago Beltrán – River Plate.

DEFENSORES:

Agustín Giay – Palmeiras

– Palmeiras Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

– Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

– Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate

– River Plate Marcos Senesi – Bournemouth

– Bournemouth Germán Pezzella – River Plate

– River Plate Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

– Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF

– Getafe CF Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Gabriel Rojas – Racing Club

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VOLANTES

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Guido Rodríguez – Valencia CF

– Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate

– River Plate Milton Delgado – Boca Juniors

– Boca Juniors Alan Varela – FC Porto

– FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

– Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa

DELANTEROS

Franco Mastantuono – Real Madrid

– Real Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors

– Boca Juniors Alejandro Garnacho – Chelsea

– Chelsea Matías Soulé – AS Roma

– AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

– Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica

– SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC

– Bologna FC Mateo Pellegrino – Parma Calcio

La lista de 26 que dio Scaloni

ARQUEROS : 23- Emiliano Martínez, 12- Gerónimo Rulli, 1- Juan Musso.

: 23- Emiliano Martínez, 12- Gerónimo Rulli, 1- Juan Musso. DEFENSORES : 26- Nahuel Molina, 4- Gonzalo Montiel, 13- Cristian Romero, 19- Nicolás Otamendi, 6- Lisandro Martínez, 2- Leonardo Balerdi*, 25- Facundo Medina, 3- Nicolás Tagliafico.

*AFUERA POR LESIÓN.

: 26- Nahuel Molina, 4- Gonzalo Montiel, 13- Cristian Romero, 19- Nicolás Otamendi, 6- Lisandro Martínez, 2- Leonardo Balerdi*, 25- Facundo Medina, 3- Nicolás Tagliafico. MEDIOCAMPISTAS : 7- Rodrigo De Paul, 14- Exequiel Palacios, 24- Enzo Fernández, 11- Giovani Lo Celso, 20- Alexis Mac Allister, 5- Leandro Paredes, 18- Nicolás Paz, 8- Valentín Barco.

: 7- Rodrigo De Paul, 14- Exequiel Palacios, 24- Enzo Fernández, 11- Giovani Lo Celso, 20- Alexis Mac Allister, 5- Leandro Paredes, 18- Nicolás Paz, 8- Valentín Barco. DELANTEROS: 10- Lionel Messi, 9- Julián Alvarez, 17- Giuliano Simeone, 22- Lautaro Martínez, 15- Nicolás González, 16- Thiago Almada, 21- José Manuel López.

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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina en el Mundial 2026?

Argentina vs. Argelia : martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium.

: martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium. Argentina vs. Austria : lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

: lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium. Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio, a las 23:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

En síntesis