Christoph Baumgartner, mediapunta del Leipzig, sintió una molestia muscular en la entrada en calor previa al amistoso con Túnez. Tras los chequeos médicos, se confirmó que no podrá estar en la Copa del Mundo.

Las alarmas se encendieron este lunes primero de junio en la Selección de Austria a tan solo 9 días del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y a 14 de su debut frente a Jordania en San Francisco, partido correspondiente a la primera jornada del Grupo J que también integran Argentina y Argelia.

Porque resulta que Christoph Baumgartner, mediapunta del Leipzig que fue titular durante los partidos del combinado austríaco en las Eliminatorias de la UEFA, sintió una molestia en la entrada en calor previa al amistoso con Túnez en el estadio Ernst Happel de Viena.

Y tras los chequeos médicos realizados en las primeras horas de este 2 de junio, la federación austríaca confirmó mediante sus canales oficiales que el futbolista de 26 años no podrá ser parte del plantel para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

”Christoph Baumgartner le faltará al equipo nacional en el Mundial. Eso está confirmado tras la resonancia magnética de hoy. El joven de 26 años sufrió una lesión en la musculatura del muslo derecho. ¡Te deseamos lo mejor, Baumi!”, publicó la OFB en sus cuentas de redes sociales.

Al respecto, su entrenador, Ralf Rangnick, declaró: “Esta es, sin duda, una noticia muy dura para Christoph y para nosotros como equipo. Es un jugador importante y una figura clave en nuestro equipo. Ahora le brindamos todo nuestro apoyo para su recuperación”.

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Se espera que en las próximas horas la Selección de Austria anuncie al reemplazante de Christoph Baumgartner para ya emprender su viaje hacia los Estados Unidos, en donde disputará sus tres partidos de la fase de grupos.

El cronograma de Austria en la Copa del Mundo 2026

En la fase de grupos del Mundial 2026, Austria competirá en el Grupo J enfrentándose consecutivamente a tres rivales en sedes de Estados Unidos. Su debut será contra Jordania el martes 16 de junio en el Levi’s Stadium de Santa Clara (Área de la Bahía de San Francisco); posteriormente se medirá ante Argentina el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas); y cerrará su participación en esta primera ronda frente a Argelia el sábado 27 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

En síntesis

El mediapunta Christoph Baumgartner se perderá el Mundial 2026 por una lesión muscular.

se perderá el Mundial 2026 por una lesión muscular. El entrenador de Austria, Ralf Rangnick , lamentó la dura baja del futbolista de 26 años.

, lamentó la dura baja del futbolista de 26 años. La Selección de Austria debutará en el Grupo J ante Jordania en 14 días.