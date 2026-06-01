Rival de Argentina: Austria vs Túnez, en vivo el minuto a minuto del amistoso previo al Mundial 2026

La Selección de Austria confirmó los 11 titulares para el amistoso que se disputará en el estadio Ernst-Happel-Stadion de Viena.

El conjunto europeo, qu forma parte del Grupo J junto a Argentina, Jordania y Argelia, recibe a Túnez, otra selección mundialista.

La Selección de Austria se enfrenta hoy a Túnez en el estadio Ernst-Happel-Stadion en uno de sus últimos amistosos de cara al Mundial. Un duelo clave para que el equipo europeo, futuro rival de la Selección Argentina, ajuste sus piezas ante un combinado africano mundialista.

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y las selecciones apuran sus preparativos. Este lunes 1 de junio, Austria y Túnez medirán fuerzas en un prometedor partido amistoso internacional.

Para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y para todos los hinchas argentinos, este encuentro representa una oportunidad inmejorable para analizar de cerca al combinado austríaco, que compartirá grupo con la Albiceleste.

El pitazo inicial está programado para las 15:45, hora de Argentina.