Lionel Scaloni dijo que su continuidad en la Selección Argentina se puede resolver ”en 5 minutos”

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, ya sabe que lo primero que debe resolver una vez terminada la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, es la continuidad de Lionel Scaloni, a quien, justamente, se le acaba el contrato como estratega de la Selección Argentina una vez culminada su participación en el certamen que se desarrollará en Norteamérica.

No obstante, para el oriundo de Pujato no es un tema relevante a pocos días de iniciar la defensa de la corona que obtuvo en Qatar 2022. Además, cree que no será difícil ponerse de acuerdo, siempre y cuando todas las partes implicadas pretendan seguir enlazadas por cuatro años más.

“Con el presidente, con toda la gente, estamos más que bien. Y yo creo que hoy tampoco es importante meter el foco en eso. Al final, como soy tan natural -dicen que soy siempre de la misma manera-, si tengo que sentarme a hablar, buscaremos la mejor solución para todos”, adelantó Lionel Scaloni en conversación con el Diario Olé.

Además, resaltó una vez más que sabe del lugar de privilegio que ocupa: ”Yo siempre dije que estar acá es algo único y el día que me vaya, me arrepentiré. Algún día pasará, eso es evidente. Pero sí, sí, reconozco que esto es un lugar soñado, siempre lo he dicho, y que estoy muy bien, estamos muy bien con el cuerpo técnico y ya veremos. Hay un Mundial en el medio y después veremos, pero hay predisposición de las dos partes y eso es lo más importante”.

Lionel Scaloni junto a Claudio Tapia en la entrega de premios de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Getty Images.

Para zanjar el tema, Scaloni comentó: “Se resolverá después del Mundial. La cabeza ahora está puesta en lo nuestro y lo otro realmente, al lado de esto, es mínimo, porque en cinco minutos, si todos estamos de acuerdo, se llega a un buen puerto”.

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El cronograma de junio de la Selección Argentina

La Selección Argentina tendrá 5 partidos en el mes de junio. Los dos primeros serán amistosos. Uno frente a Honduras el sábado 6 a las 21 (ARG) y otro contra Islandia el martes 9 a las 21:30 (ARG). Luego vendrá el debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Argelia el martes 16 a las 22, el choque con Austria el lunes 22 a las 14 y el cierre del Grupo J ante Jordania el sábado 27 a las 23.

En síntesis