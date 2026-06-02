El entrenador de la Selección Argentina mencionó a 10 equipos a los que ve con chances de ganar la Copa Mundial.

En apenas 9 días estará comenzando la Copa del Mundo. En esta ocasión, luego de lo que fue su versión en Qatar disputada entre noviembre y diciembre del 2022, se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá y presentará como principal particularidad el aumento de participantes de 32 a 48 (el último incremento fue de 24 en Estados Unidos 1994 a 32 en Francia 1998).

Al respecto, el que brindó su diagnóstico fue Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina y vigente ganador de la competencia. En una charla con el Diario Olé, el oriundo de Pujato se animó a nombrar a los competidores que ve con chances de levantar el trofeo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos… No sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!”, enumeró el técnico de la Albiceleste de cara a la cita ecuménica.

Asimismo, aclaró que en la Copa del Mundo no alcanza con emplear correctamente el plan, sino que hay otros factores que influyen directamente en el destino de cada seleccionado: ”Al final, en el Mundial no sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de cosas para que el camino se te allane”.

Lionel Scaloni en su arribo a Kansas City. Getty Images.

Por otro lado, rememoró lo que fue el circuito de la Selección Argentina en Qatar 2022: ”Nosotros creo que, de las últimas selecciones que ganaron, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino. Porque perdimos el primer partido, porque nos empataron en el último minuto contra Holanda y fuimos a penales. Con Francia ganábamos 2-0 jugando bien y nos empataron. Creo que merecidamente llegó a la final y aun así estuvo a nada de no ganarla. Imaginate lo difícil que es. Pudimos quedar con Holanda afuera, pudimos quedar sin ganar la final y en la fase de grupos pasó lo que pasó”.

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El rol de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026

Lionel Scaloni, además, se refirió al papel que intentará desempeñar la Selección Argentina en Estados Unidos, México y Canadá 2026: “Al final sabes bien que cada vez que Argentina va a jugar un Mundial siempre es protagonista. Entonces no va a cambiar, no va a cambiar”.

Y en ese mismo sentido, recordó: ”En 2006, la expectativa era enorme, era un equipazo, y no se consiguió el objetivo, pero para mí fue una Selección increíble, que marcó una época, que jugó bien. Después no se ganó, pero no pasa nada. Entonces se fue como protagonista y Argentina seguirá siendo protagonista. Después la pelota puede entrar, no puede entrar. El tema es saber a lo que vamos, saber respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir. Pero que Argentina siempre es una de las que anima el Mundial, eso es más que evidente”.

En síntesis

El entrenador Lionel Scaloni nombró a 10 selecciones candidatas para ganar el Mundial 2026.

nombró a 10 selecciones candidatas para ganar el Mundial 2026. La gran final de la Copa del Mundo se disputará en el MetLife Stadium .

. El torneo de 2026 tendrá un incremento histórico de 48 países participantes.