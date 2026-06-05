Con dos dudas, el equipo que perfila Scaloni para enfrentar a Honduras con la Selección Argentina

La Scaloneta realizó su último entrenamiento en Texas y el DT todavía mantiene incógnitas en el lateral derecho y el ataque.

La Selección Argentina ya transita las últimas horas antes de su primer amistoso previo al Mundial 2026 y Lionel Scaloni empieza a perfilar el equipo para enfrentar este sábado desde las 21 a Honduras en Texas. Aunque buena parte del once parece definida, el entrenamiento de este viernes dejó algunas dudas abiertas, principalmente por la situación física de varios futbolistas que continúan trabajando de manera diferenciada.

La principal novedad de la práctica pasó por Lionel Messi, que volvió a entrenarse junto al grupo y dejó atrás gran parte de las molestias físicas que arrastraba. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo y todo indica que será preservado o, en el mejor de los casos, sumará apenas algunos minutos. Distinto es el panorama de varios jugadores que siguen recuperándose y prácticamente quedaron descartados para este compromiso.

Entre los que no trabajaron a la par estuvieron Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz, quienes continúan con tareas diferenciadas. Tampoco realizaron ejercicios en cancha Julián Álvarez ni Leandro Paredes, mientras que Emiliano Martínez volvió a entrenarse sin guantes por la fractura en uno de sus dedos, aunque en la Selección mantienen la tranquilidad de que llegará sin problemas al debut mundialista frente a Argelia.

Con ese escenario, Scaloni tiene confirmado que Juan Musso será el arquero titular ante Honduras. La defensa también parece tener tres nombres definidos: Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez conformarán la zaga central, mientras que Nicolás Tagliafico ocupará el lateral izquierdo. La gran incógnita aparece sobre la derecha, ya que ni Molina ni Montiel están disponibles y el entrenador probó durante la semana tanto a Nicolás Capaldo como a Agustín Giay.

En la mitad de la cancha no habría demasiadas sorpresas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se perfilan para volver a ser la base del mediocampo argentino, acompañados por Thiago Almada.

La otra duda importante está en el ataque. Durante gran parte de la semana el cuerpo técnico trabajó con Giuliano Simeone acompañando a Lautaro Martínez, aunque en las últimas prácticas tomó fuerza la posibilidad de que José Manuel López se meta en el equipo para formar un doble nueve. En ese caso, Almada retrocedería unos metros para reforzar la zona media.

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La probable formación de Argentina vs. Honduras

uan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y Giuliano Simeone o José Manuel López.

El amistoso marcará el primer ensayo formal de la Scaloneta desde el inicio de la preparación en Estados Unidos y servirá como una prueba clave para empezar a sacar conclusiones de cara al debut mundialista del próximo 16 de junio frente a Argelia.