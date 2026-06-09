Con la vuelta de Messi, la posible formación de Argentina para enfrentar a Islandia

Scaloni piensa en un equipo con mayoría de titulares para el último amistoso previo al debut en el Mundial.

En el Jordan-Hare Stadium de Alabama la Selección Argentina cierra su preparación de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en un amistoso frente a la Selección de Islandia, en el que distintos futbolistas sumarán minutos tras recuperarse de sus respectivas lesiones.

En este sentido, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, avisó en conferencia de prensa que hará cambios en el equipo titular, con el fin de poner la mayoría de titulares, y a su vez, darle minutos a jugadores que entrenaron diferenciados por cuestiones físicas.

Así las cosas, en el arco aparecerá Gerónimo Rulli. El arquero de Olympique de Marsella atajará en lugar de Musso e intentará ganarse el lugar como suplente de Dibu Martínez, que todavía está en duda para el debut mundialista ante Argelia el próximo martes 16 de junio.

Pasando a la defensa, Gonzalo Montiel se metería como lateral derecho. Recuperado de su desgarro, ‘Cachete’ sumará minutos y en el complemento podría hacerlo Nahuel Molina. La zaga central estará compuesta nuevamente por Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás González será el lateral izquierdo.

Pasando a la mitad de la cancha, se espera que jueguen los cuatro titulares. De esta manera, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se meterán en el equipo, mientras que quien se mantiene con respecto a la victoria ante Honduras será Thiago Almada.

Finalmente, en la delantera se mantendrá Lautaro Martínez, y esta vez estará acompañado de Lionel Messi, quien se recuperó de una sobrecarga muscular, por lo que está en condiciones de ser de la partida. A pesar de esto, no completaría los 90 minutos para ser resguardado.

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La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Islandia

El equipo de Scaloni saldría a la cancha con: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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