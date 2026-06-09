¿Cómo influirá el amistoso con Islandia en la posición de Argentina en el Ranking FIFA?

La Selección Argentina se encamina a llegar al Mundial 2026 en la cima de la clasificación. No obstante, el resultado con Islandia puede afectar el orden.

La Selección Argentina volvió a la primera posición del Ranking FIFA tras los primeros encuentros de la fecha de junio. Con el empate 1 a 1 de España con Irak y la derrota de Francia con Costa de Marfil, la Albiceleste (por la división que se hace de puntos y partidos jugados) retornó a la cima, lugar en el que se afianzó al derrotar 2 a 0 a Honduras.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni se encaminan para llegar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como los líderes de la clasificación, dado que se mantienen en lo más alto a pesar de que la Roja venció 3 a 1 a Perú y que los galos, por el mismo resultado, se impusieron a Irlanda del Norte.

Con lo cual, un triunfo de la Selección Argentina frente a Islandia este martes en Alabama lo consolida como el puntero del Ranking FIFA. No obstante, un empate o una derrota hará que España retorne al puesto número uno, siendo así el que se presente como el mejor posicionado de la tabla en el Mundial que comenzará este jueves 11 de junio.

Vale recordar que nunca un seleccionado que llegó al torneo encabezando el ranking fue campeón, por lo que las supersticiones están a la orden del día. Desde 1993, año en el que fue implementado, los campeones fueron todos combinados que venían corriendo desde atrás.

El podio del Ranking FIFA.

En 1994 el campeón fue Brasil y el líder era Alemania. En 1998 los brasileños estaban primeros y el ganador de la copa fue Francia, y en 2002 los galos invirtieron su rol con Brasil.

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Ya en 2006, Italia fue el campeón y Brasil era el puntero. En 2010, otra vez a la Verdeamarela se le frustró su favoritismo ante España. En 2014, la Roja estaba al frente y Alemania dio la vuelta. Los germanos se mantuvieron en su lugar hasta el Mundial de Rusia 2018 que lo ganó Francia. En tanto que en 2022, Bélgica aparecía arriba, pero Argentina fue la que se consagró.

Así está el top ten del Ranking FIFA a tan solo dos días del inicio del Mundial 2026

1_Argentina

2_España

3_Francia

4_Inglaterra

5_Portugal

6_Brasil

7_Marruecos

8_Países Bajos

9_Bélgica

10_Alemania

En síntesis