Cuestionan a Scaloni por un cambio que no hizo en Argentina vs. España en la final del Mundial: “Muy difícil de explicar”

Los hinchas argentinos apuntaron contra la decisión del DT, que realizó 6 modificaciones en el encuentro.

El Mundial 2026 quedó en manos de la Selección de España. Con gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, la Roja coronó ante Argentina en una final de absoluto dominio para los europeos. En las redes cayeron críticas por una decisión de Lionel Scaloni.

Es que el DT de Pujato realizó 6 modificaciones a lo largo del partido, pero Lautaro Martínez no ingresó en ninguna de ellas. El jugador que fue clave en las instancias de eliminación directa no vio minutos en esta final mundialista, algo que generó bronca.

“Lautaro Martínez nos salvó el *rto todos los partidos. ¿Cómo no lo vas a meter?”, disparó uno de los usuarios. Otro, en cambio, cuestionó: “Lautaro Martínez no jugó en un partido en el que Argentina no pateó al arco. Muy difícil de explicar lo que hizo Scaloni en algunos cambios”.

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