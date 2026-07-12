El delantero brasileño publicó un video en medio de la victoria ante Suiza para destacar la actitud de los futbolistas de la Albiceleste.

La Selección Argentina sacó adelante ante Suiza otro complicado partido en el Mundial 2026. Por 3-1 en el tiempo suplementario, los dirigidos por Lionel Scaloni lucharon y se metieron en las semifinales del torneo, donde enfrentarán ahora a Inglaterra por un lugar en la gran final.

En medio de los festejos de los hinchas argentinos, Deyverson publicó una historia en su cuenta de Instagram para mostrar su admiración por el esfuerzo del equipo liderado por Lionel Messi. El jugador de Liga de Quito, con pasado en Palmeiras y Atlético Mineiro, llenó de elogios a los de Scaloni por su entrega.

“Yo soy brasileño hasta la muerte. Pero hermano, lo que corren los argentinos para Messi. Lo que pelean, lo que luchan, lo que hacen los argentinos peleando, no dejan de correr, luchar… No tienen balón perdido. Es una locura, hermano. Es una locura”, comenzó Deyverson, emocionado al exponer este sentimiento.

Y siguió: “Los jugadores, jugando para Messi. Ha perdido un balón ahora, que cree que fue falta, los jugadores ahí arriba, peleando, luchando, corriendo. Todos corren. Todos los jugadores de Argentina corren, pelean, luchan. No hay balón perdido. Todos los jugadores de Argentina corren para Messi”.

‼️🇧🇷 Deyverson, destacando la entrega de la Selección Argentina:



“Yo soy brasileño hasta la muerte, pero LO QUE CORREN LOS ARGENTINOS POR MESSI.



Lo que pelean, lo que luchan, es una locura hermano”. pic.twitter.com/BjZrK2YqIa — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 12, 2026

El fixture de semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España – 16.00 – Dallas Stadium.

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Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina– 20.00 – Atlanta Stadium.

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