Dónde y en qué estadio se jugará Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Argentina y Argelia se verán las caras este martes 16 de junio en Kansas City por la primera fecha de la Copa del Mundo 2026.

Este martes 16 de junio es el día en el que la Selección Argentina vuelve a jugar en una Copa del Mundo luego de lo que fue su consagración en Qatar el 18 de diciembre del 2022. En este caso será contra Argelia por la edición que ya se está desenvolviendo en Estados Unidos, México y Canadá, en el estadio ubicado en Kansas City.

Este recinto fue inaugurado en 1972 bajo el legendario nombre de Arrowhead Stadium. Este gigante del deporte es mundialmente famoso por ser el hogar de los Kansas City Chiefs en la NFL. Para cumplir con las estrictas normativas del torneo ecuménico, fue temporalmente bautizado por la FIFA como el Estadio de Kansas City.

Se trata del inmueble deportivo más grande del estado de Misuri, consolidado como una auténtica fortaleza gracias a un singular diseño arquitectónico cuyas tribunas superiores poseen una inclinación tan pronunciada que resulta imposible de replicar en las construcciones modernas.

Una de las características más imponentes de este estadio con capacidad para más de 76.000 espectadores es su acústica incomparable. El estadio ostenta de forma oficial el récord Guinness como el más ruidoso del planeta, un factor que promete trasladar toda la presión de la afición directamente hacia el campo de juego.

El Estadio de Kansas City cuenta con una capacidad de 76 mil espectadores. Getty Images.

Pensando en el torneo, las autoridades locales completaron una serie de reformas estructurales de vanguardia que incluyeron la remoción de asientos en las esquinas inferiores para ensanchar el terreno, la modernización de los sistemas de ventilación interna y el acondicionamiento premium de su césped natural NorthBridge Bermudagrass.

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Los partidos que se jugarán en Kansas City por el Mundial 2026

La relevancia de esta sede en el mapa norteamericano es total, ya que la FIFA le otorgó la responsabilidad de albergar un total de seis compromisos de máxima jerarquía.

Además del Argentina vs. Argelia que estrena el Grupo J, el imponente césped de Misuri recibirá tres duelos adicionales de la primera fase, un partido eliminatorio correspondiente a los dieciseisavos de final y un trascendental cruce de cuartos de final programado para el 11 de julio.

Fixture del Mundial 2026