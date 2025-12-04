El ambicioso pronóstico de Gabriel Batistuta para la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Me da mucha seguridad”

Este viernes se lleva a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, en la que las selecciones ya clasificadas y las que están ante el repechaje conocerán a sus rivales en la fase de grupos, por lo que el foco empieza a estar en el certamen de mitad de año. En ese sentido, Gabriel Batistuta se refirió al papel que hará la Selección Argentina y también dejó un contundente pálpito.

La competición que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, empieza a tomar cada vez más relevancia con la realización del sorteo. Por ese motivo, el histórico goleador del combinado nacional tomó protagonismo e hizo referencia a cómo le irá al elenco que comanda tácticamente Lionel Scaloni durante el Mundial que será en Norteamérica entre junio y julio.

Lo cierto es que en una entrevista exclusiva con TyC Sports, el mítico atacante albiceleste hizo su predicción de cara al Mundial. “No sé porqué a Argentina no la dan como candidata, es como que no la tienen en cuenta. Yo estoy seguro y convencido de que se juega la final otra vez“, sentenció Batistuta. Pocos segundos después, añadió: “Este grupo me da mucha seguridad“.

Gabriel Batistuta, ex delantero de la Selección Argentina. (AP)

Inmediatamente después, el ex futbolista de la Selección Argentina recordó lo conseguido en Qatar 2022 y manifestó: “Creo que Argentina en este momento es de lo mejor que hay. Venimos de ganar el Mundial y saben los chicos a qué juegan“. No conforme con eso, Bati redobló la apuesta y fue por más. “Están relajados, saben lo que es ganar también“, sostuvo la leyenda.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. De nuevo sobre lo realizado en la edición pasada de la Copa del Mundo, el ex goleador expresó: “Por supuesto que la presión lógica de defender ese título es grande, pero este grupo está capacitado“. Aunque instantes más tarde, también aclaró: “A mí me da esa sensación”.

Publicidad

Publicidad

En definitiva, el histórico goleador de la Selección Argentina no titubeó al manifestar públicamente cuál es su pronóstico para el próximo Mundial. Lejos de bajar la expectativa luego del título conquistado en Qatar, Batistuta fue mucho más ambicioso y reveló que el equipo de Scaloni volverá a decir presente durante una final del mundo y está entre los candidatos a ganar el trofeo.

DATOS CLAVE

El protagonista Gabriel Batistuta pronosticó en TyC Sports que la Selección Argentina se jugará la final otra vez en el Mundial 2026 .

pronosticó en que la se jugará la en el . Batistuta afirmó estar seguro y convencido de que Argentina es de lo “ mejor que hay ” y que el grupo le da “ mucha seguridad “.

afirmó estar de que es de lo “ ” y que el grupo le da “ “. El exgoleador de la Selección Argentina señaló que el equipo de Scaloni está “relajado” y sabe lo que es ganar tras conquistar el Mundial de Qatar 2022.