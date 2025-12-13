Revelan que una selección top 20 del ranking FIFA que jugará el Mundial quiere enfrentar a Argentina en la fecha de la Finalissima

La preparación de la Selección Argentina para la defensa del título en el Mundial 2026 podría sumar una parada inesperada, que llegaría desde el continente africano. Es que mientras desde la Albiceleste se mantiene el hermetismo sobre el cronograma oficial del próximo año, la Federación Senegalesa de Fútbol sorprendió al emitir un comunicado en el que asegura estar en conversaciones avanzadas para medirse contra La Scaloneta en la próxima fecha FIFA.

La información surgió de los canales oficiales de los Leones de la Teranga. En una publicación realizada este viernes 12 de diciembre, la entidad africana informó sobre su hoja de ruta de cara al Mundial, donde compartirán grupo con Francia, Noruega y un clasificado del repechaje. Allí, tras confirmar un duelo contra Estados Unidos para el 31 de mayo, deslizaron un dato clave: estarían “ultimando propuestas” para jugar contra Arabia Saudita o Argentina durante la ventana FIFA de marzo de 2026.

De esta manera, la revelación senegalesa, ubicada 19° en el Ranking FIFA, abre indirectamente un interrogante logístico para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni: el amistoso coincidiría con la disputa de La Finalissima ante España, la cual contaría con serias chances de llevarse a cabo entre 23 al 31 de ese mes, en el estadio de Lusail, en Qatar.

Por ende, si la negociación con Senegal prosperara, Argentina podría afrontar un exigente itinerario para cumplir con ambos compromisos en poco más de una semana. Bajo este contexto es que resulta menester recordar cuando el propio Lionel Scaloni manifestó su preocupación por la Finalissima, dada la falta de espacios en el calendario para jugarla tan cerca de la Copa del Mundo.

Tweet placeholder

El camino de Argentina hacia el Mundial 2026

Más allá de la incógnita y las especulaciones a las que le dio paso Senegal de cara a marzo, la hoja de ruta de la Selección rumbo a Estados Unidos, México y Canadá ya tiene ciertas cuestiones definidas. Una de ellas es que realizará su gira final de preparación en suelo norteamericano durante el mes de junio, donde los rivales que picarían en punta son México y Honduras.

Publicidad

Publicidad

ver también Justicia española tumba el proyecto del Atlético de Madrid para sostener a Julián Alvarez

ver también Sin continuidad en Real Madrid, Franco Mastantuono podría tomar una decisión pensando en el Mundial 2026

Luego, Scaloni y compañía deberán estrenarse en el Mundial, donde compartirán grupo con Argelia, Austria y Jordania. No obstante, ahora el foco parece estar puesto en marzo, donde Senegal y España, con el condimento de tener un título en juego, podrían darle inicio a un 2026 a todo ritmo.

Datos clave