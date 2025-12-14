Es tendencia:
Mundial 2026

En Francia y España se ilusionan con que a Argentina la excluyan del Mundial 2026

Tanto en Francia como en España se hicieron eco de los rumores que indican que a la Albiceleste la pueden excluir de la Copa del Mundo por la serie de allanamientos a la AFA y a varios clubes del Fútbol Argentino.

Por Germán Carrara

En Francia y España resaltan la posibilidad de que Argentina sea excluida por la FIFA de la Copa del Mundo 2026.
Las noticias relacionadas con las investigaciones en las que avanza la justicia argentina sobre la AFA ya cruzaron las fronteras, pero con un foco cuanto menos distorsionado de las consecuencias que podría sufrir, no solo la entidad, sino la Selección Argentina, de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Si bien la FIFA puede sancionar a una federación con la exclusión de un torneo frente a ”injerencia estatal”, el Gobierno a cargo de Javier Milei ya aclaró que no es su voluntad -por lo menos de momento- intervenir la AFA, más allá de los resultados que puedan arrojar las indagaciones que envuelven al organismo que preside Claudio Tapia.

No obstante, medios de comunicación de Francia y España remarcaron esta opción improbable como una situación concreta. ”En el marco de una investigación por lavado de dinero, la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios clubes fueron allanadas el martes. (…) Este escándalo de corrupción podría amenazar la participación de los actuales campeones del mundo en el Mundial del próximo verano”, apuntó RMC Sport de Francia.

Asimismo, el portal del multimedio galo añadió: ”El escándalo estalló el martes tras los allanamientos (entre 25 y 30) a varios clubes y a la sede de la AFA, como parte de una amplia investigación por presunto lavado de dinero”.

Por su parte, el diario Marca tituló: ”El escándalo que “puede sacar a Argentina del Mundial”. Y con mismo tono sensacionalista en el cuerpo del texto agrega: ”La FIFA observa con atención para evitar una eventual intervención política que podría dejar a Argentina al margen del próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México”.

Publicidad

Argentina, aún sin definiciones en su preparación para la Copa del Mundo 2026

Inglaterra devela su interés en los partidos de Argentina por el Mundial 2026

Inglaterra devela su interés en los partidos de Argentina por el Mundial 2026

La Finalissima, que parecía que iba a tener confirmaciones tras la fecha FIFA de noviembre, todavía carece de día, hora y sede. Las partes no logran ponerse de acuerdo en el aspecto económico. Encima, el posible cruce en 16vos de Final del Mundial 2026 afianzó la postura de los entrenadores de no disputar este partido antes del certamen que se llevará a cabo en Norteamérica.

Con lo cual, la Selección Argentina -y también España- hasta entonces no tiene rivales confirmados para la fecha FIFA de marzo, la que se presume como la última posibilidad de Lionel Scaloni para realizar pruebas, dado que a la fecha del 1 al 9 de junio (el Mundial comienza el 11) buscará ir con el plantel con el que encarará la defensa del título que obtuvo en Qatar en 2022.

