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Mundial 2026

El apoyo de Ronaldinho a la Selección Argentina y Messi antes de la final del Mundial: “Da gusto ver”

El astro brasileño y palabras de elogio absoluto a la albiceleste.

Ronaldinho y su voto de aliento a la Selección Argentina
© GettyRonaldinho y su voto de aliento a la Selección Argentina

Este domingo, la Selección Argentina busca repetir lo hecho por Brasil en 1958 y 1962, y reafirmar el campeonato del mundo conseguido cuatro años atrás en Qatar. Para hacerlo, deberá vencer a la Selección de España, la vigente campeona de Europa, y el mundo fútbol está dividido entre estas dos potencias.

Hay casi un 50/50 entre los que apoyan a la albiceleste y los que afirman que la roja se quedará con la Copa del Mundo. No obstante, Ronaldinho apuesta por la Selección Argentina, a la que reconoció que le da gusto ver, y por Messi, el mejor de todos los tiempos.

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Argentina es Argentina, siempre fue así“, afirmó Ronaldinho en una reciente entrevista con Globo. “Es la raza argentina, esa garra. El argentino siempre tuvo esa fama. Y una vez más están jugando de esa forma. El ‘vamos que vamos’, el argentino es así“, aseguró.

Es un fútbol que da gusto ver, la entrega que los caracteriza en cada partido. Y tienen a Messi. El puede resolver todos los problemas que tienen“, destacó. “Y el resto tienen esa humildad de correr por él, porque saben que le dan la pelota y saben que él puede hacer la diferencia y ser decisivo“, explicó el campeón del mundo en 2002. “La unión que tienen es muy linda de ver”, completó.

La relación entre Messi y Ronaldinho

La relación entre Messi y Ronaldinho es muy reconocida porque cuando el astro brasileño estaba en su mejor etapa, el crack argentino recién debutaba en el Barcelona. Básicamente, fue una especie de situación de un mentor y su aprendiz, pero que rápidamente evolucionó a una cercana amistad que mantienen hasta hoy en día.

Messi y Ronaldinho tienen una gran relación personal. (Getty)

Messi y Ronaldinho tienen una gran relación personal. (Getty)

Cuando Messi subió al primer equipo del Barcelona en 2004, tenía apenas 16 años. En ese momento, Ronaldinho era el rey absoluto del fútbol mundial y la máxima figura del club. En lugar de verlo como una amenaza, el brasileño lo integró a su círculo íntimo y desde ahí fueron inseparables.

A lo largo de los años, ambos han repetido en múltiples ocasiones la admiración, el respeto y el cariño mutuo que se tienen y que seguirán teniendo, ya que va más allá del fútbol.

Germán Celsan
Germán Celsan
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