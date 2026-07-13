El exfutbolista del combinado británico opinó sobre las falencias en el presente de la Scaloneta.

El clima en la previa del Argentina vs. Inglaterra, partido que se disputará este miércoles 15 de julio por la Semifinal de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se está calentando progresivamente tanto de un lado como del otro.

Es que es una de las principales rivalidades en el fútbol de selecciones. Por eso, es entendible también semejante revuelo con las declaraciones de Ian Wight. El exvolante del combinado británico se refirió al choque que los dirigidos por Thomas Tuchel tendrán con el elenco de Lionel Scaloni en Atlanta.

”A Argentina no le tengo el mismo miedo que a Francia y España”, expresó en primera instancia Wright, en conversación con Sky Sports, que ya palpita el cruce que dirimirá uno de los cupos para la Final de la Copa Mundial 2026 que se desarrollará el domingo 19 de julio,.

En ese mismo sentido, Wright, se ilusionó con el andar irregular de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sobre todo, en la zaga central: ”Argentina tiene muchas debilidades defensivas que Inglaterra debe saber aprovechar”.

Ian Wright vistió la camiseta de la Selección de Inglaterra en 33 ocasiones y marcó 9 goles. Getty Images.

¿Cuando jugarán Argentina e Inglaterra la Semifinal del Mundial 2026?

La Selección de Argentina y su par de Inglaterra, tras dejar respectivamente en el camino a Suiza y Noruega, se verán las caras este miércoles 15 de julio, desde las 15 horas local (16 de Argentina), en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Por cierto, por el otro lado del cuadro, España y Francia se medirán este 14 de julio en el AT&T de Dallas. El vencedor contará con la ventaja de ver quien será su contrincante para la Final, además de las casi 24 horas de más de descanso que tendrá en comparación con los futbolistas comandados por Lionel Scaloni.

En síntesis