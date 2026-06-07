El guiño de Dibu Martínez a Santiago Beltrán tras debutar con la Selección Argentina

La Albiceleste derrotó 2 a 0 a Honduras con tantos de Lautaro y Simeone en el primer amistoso previo al comienzo de la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial y la Selección Argentina dio un paso firme en su preparación. Los de Lionel Scaloni derrotaron 2 a 0 a Honduras con tantos de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone en un duelo que tuvo momentos emotivos, especialmente por los debuts de algunos futbolistas, como es el caso de Santiago Beltrán que ingresó a los 82 minutos en lugar de Juan Musso.

El gran gesto de Dibu Martínez

Mientras Santiago Beltrán dialogaba con TyC Sports y contaba su sensaciones luego de haber debutado en la Selección Argentina, Dibu Martínez -que no sumó minutos porque se recupera de una fractura en su mano- pasó detrás suyo y le palmeó la espalda y le gritó: “Vamos papá”.

🗣️ "¡VAMOS, PAPÁ!"



🧤 La banca del Dibu Martínez para Santi Beltrán, tras su debut con la #SelecciónArgentina.



🎙️ @matipelliccioni pic.twitter.com/Xu4coMmyjb — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

¿Qué dijo Beltrán tras su debut en la Selección?

Luego de sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta de la Selección Argentina, Santiago Beltrán dialogó con TyC Sports y dijo: “Muy contento, no lo puedo creer. No lo soñaba hace un año, trato de vivir el presente y disfrutarlo. Me habían comunicado de la convocatoria antes de cerrar la temporada, tenía la posibilidad de venir a compartir un poco con el grupo, a seguir creciendo y aprendiendo”.

Además, agregó: “Dibu es un ejemplo, me acompaña, me ayuda… todos los arqueros me dan tranquilidad y me ayudan a seguir creciendo. Hace unos años atajaba en el Club Pueyrredón, ahí en Pilar, se dio todo muy rápido y por eso intento digerirlo de la mejor manera, vivir el presente y seguir mejorando. Vivir un Mundial desde adentro es un orgullo”.

Emotivo posteo de Beltrán

A través de su cuenta de Instagram, Santiago Beltrán compartió una serie de imágenes de lo que fue su estreno con la camiseta de la Selección Argentina y lo acompañó con unas emotivas palabras: “Muy feliz y agradecido por haber tenido la oportunidad de debutar con la selección!!”. Dicha publicación tuvo comentarios de sus compañeros de Selección y también de River.

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