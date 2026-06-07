El guiño de Dibu Martínez a Santiago Beltrán tras debutar con la Selección Argentina

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial y la Selección Argentina dio un paso firme en su preparación. Los de Lionel Scaloni derrotaron 2 a 0 a Honduras con tantos de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone en un duelo que tuvo momentos emotivos, especialmente por los debuts de algunos futbolistas, como es el caso de Santiago Beltrán que ingresó a los 82 minutos en lugar de Juan Musso.
El gran gesto de Dibu Martínez
Mientras Santiago Beltrán dialogaba con TyC Sports y contaba su sensaciones luego de haber debutado en la Selección Argentina, Dibu Martínez -que no sumó minutos porque se recupera de una fractura en su mano- pasó detrás suyo y le palmeó la espalda y le gritó: “Vamos papá”.
🗣️ "¡VAMOS, PAPÁ!"— TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026
🧤 La banca del Dibu Martínez para Santi Beltrán, tras su debut con la #SelecciónArgentina.
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¿Qué dijo Beltrán tras su debut en la Selección?
Luego de sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta de la Selección Argentina, Santiago Beltrán dialogó con TyC Sports y dijo: “Muy contento, no lo puedo creer. No lo soñaba hace un año, trato de vivir el presente y disfrutarlo. Me habían comunicado de la convocatoria antes de cerrar la temporada, tenía la posibilidad de venir a compartir un poco con el grupo, a seguir creciendo y aprendiendo”.
Además, agregó: “Dibu es un ejemplo, me acompaña, me ayuda… todos los arqueros me dan tranquilidad y me ayudan a seguir creciendo. Hace unos años atajaba en el Club Pueyrredón, ahí en Pilar, se dio todo muy rápido y por eso intento digerirlo de la mejor manera, vivir el presente y seguir mejorando. Vivir un Mundial desde adentro es un orgullo”.
Santiago Beltrán tras debutar en la Selección Argentina: ”Agradecido por haber tenido la oportunidad”
Emotivo posteo de Beltrán
A través de su cuenta de Instagram, Santiago Beltrán compartió una serie de imágenes de lo que fue su estreno con la camiseta de la Selección Argentina y lo acompañó con unas emotivas palabras: “Muy feliz y agradecido por haber tenido la oportunidad de debutar con la selección!!”. Dicha publicación tuvo comentarios de sus compañeros de Selección y también de River.
DATOS CLAVE
- El arquero Santiago Beltrán debutó oficialmente con la camiseta de la Selección Argentina.
- El guardameta Dibu Martínez se recupera actualmente de una fractura en su mano.
- El juvenil Santiago Beltrán atajaba hace pocos años en el Club Pueyrredón de Pilar.