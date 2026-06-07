Santiago Beltrán tuvo su debut en la Selección Argentina mayor. Fue este sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas por el amistoso frente a Honduras con el que los de Lionel Scaloni buscaron ensayar con el foco puesto en lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El arquero de River, si bien no será parte de plantel mundialista (salvo alguna baja repentina), se sumó al grupo para trabajar en Norteamérica y ya plantarse como una alternativa para la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030. Y como premio a su esfuerzo y gran nivel, Lionel Scaloni lo hizo ingresar por Juan Musso a los 81 minutos del encuentro que terminó 2 a 0 a favor de la Albiceleste.

Tras su estreno, el propio Santiago Beltrán utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus sensaciones. ”Muy feliz y agradecido por haber tenido la oportunidad de debutar con la selección!!!”, escribió el oriundo del barrio de Palermo, para acompañar una secuencia de imágenes en las que se lo ve participando del duelo con el combinado centroamericano.

Por otro lado, en zona mixta, comentó: ”La verdad que estoy muy contento, no lo puedo creer. No me lo imaginaba esto hace un año, pero trato de disfrutar el presente”.

La publicación de Santiago Beltrán. Instagram.

Además, contó cómo el cuerpo técnico de Lionel Scaloni le avisó con anterioridad su presencia en la convocatoria: ”Ya me habían comunicado antes de cerrar la temporada, que tenía la oportunidad de venir a compartir con el grupo y a seguir creciendo”.

Publicidad

Para cerrar, destacó el apoyo del Dibu Martínez y del resto de los arqueros: ”Es un ejemplo, me acompaña, me ayuda… Todos los arqueros me dan tranquilidad y sobre todo corregir para seguir creciendo”.

Las palabras de Lionel Scaloni para Santiago Beltrán

En la conferencia de prensa posterior al triunfo de la Selección Argentina 2 a 0 sobre Honduras, Lionel Scaloni resaltó el crecimiento de Santiago Beltrán: ”A Santi lo conocemos porque lo hemos tenido como sparring y hoy ya es una realidad”.