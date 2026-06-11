‘El Partido’: la película que volvió a juntar a los protagonistas del día de la Mano de Dios y del Gol del Siglo

El próximo 22 de junio se cumplen 40 años del partido más emblemático en la historia de la Copa del Mundo. A propósito, en BOLAVIP conversamos con los directores de 'El Partido', un documental que cuenta como nunca todos los condimentos que envolvieron a aquel cruce en el Estadio Azteca y que, más allá del fútbol, atravesó la vida tanto de Argentina como de Inglaterra.

El próximo 22 de junio no será una fecha más para la Selección Argentina. Porque mientras los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentan a Austria en Dallas por la segunda fecha del Mundial 2026, también se estarán cumpliendo exactamente 40 años de aquel legendario partido ante Inglaterra por los Cuartos de Final de México 1986.

Un enfrentamiento que para el pueblo argentino representó mucho más que una clasificación a semifinales de un torneo de fútbol. Se trató de un símbolo de orgullo, desahogo y reivindicación emocional apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

Todo esa carga sentimental que llevaban como el peso de una mochila tanto los particulares como los propios jugadores (algo reconocido con el paso del tiempo) del elenco que comandaba Carlos Bilardo, es un factor en el que se basaron Santiago Franco y Juan Cabral, los directores de la película ‘El Partido’, basado en el libro homónimo escrito por Andrés Burgo, para contar con una mirada original, ante todo lo realizado durante cuatro décadas, lo que fue aquella disputa bajo el sol ardiente que penetraba sobre el césped del Estadio Azteca.

”El antecedente de la guerra es tremendo para nosotros, una herida generacional muy potente. Después viene el partido, que es una herida muy profunda también para ellos, para los ingleses. Porque quedaron muy resentidos después de ese evento”, comentó Santiago Franco, en la conversación que mantuvo con BOLAVIP.

🗣️🎬 "ERA CLAVE TENERLO A SHILTON"



Juan Cabral, uno de los directores de El Partido, dialogó con Bolavip sobre la realización de la película documental del Argentina-Inglaterra de 1986. pic.twitter.com/To2bQ568s6 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 10, 2026

En esa misma línea, advierte cómo el documental permite, por lo menos por momentos, comprender la mirada británica: ”Si vos te ponés a pensar desde la óptica de Peter Shilton, que para nosotros es como el villano perfecto, esa mirada se puede justificar. Él fue a jugar un Mundial y tuvo la desgracia de ser el último eslabón de un milagro como es el segundo gol, que es maravilloso, sin justificar después que quizás su actitud a lo largo del tiempo, bueno, a nosotros como argentinos, no es la que más nos gusta”.

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Además, adelanta que, gracias al testimonio de jugadores de ambos lados de aquel Argentina 2 – Inglaterra 1, se logra un acercamiento entre las partes: ”Hay una sensación con respecto a los protagonistas de ese partido que da algo como de conclusión, y es interesante. Y es algo que me parece que no se hubiese podido generar sin esa búsqueda de encuentro, de juntar a estos dos equipos”.

Por su parte, Juan Cabral, aclara: “La película no pretende resolver el conflicto de Malvinas ni las guerras del mundo, pero sí arroja luz sobre algo que, emocionalmente, como seres humanos, hace que salgas levemente transformado. Te hace pensar. Y que te haga pensar ya es un montón, pero además te hace sentir”.

Y completó: ”Te deja en un lugar emocional en el que entendés tu patria, entendés de dónde venís. Entendés, también, que a los otros les pasó algo similar, que fueron llevados a una guerra. Obviamente, señalamos a Galtieri y a Thatcher como lo que son: dos figuras; una, claramente dictatorial y tiránica, y la otra, bueno, la Dama de Hierro. Y nosotros también intentamos entender un poco la coyuntura, sin una bajada de línea específica de nada, con la simpleza de que, al fin y al cabo, también está el fútbol, que es algo simple. Tira luz en entender, en que hay que ponerse en el lugar del otro. Algo de eso hay en la película”.

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🎬🇦🇷 Argentina-Inglaterra fue más que un cruce del Mundial 1986: fue uno de los juegos futboleros más icónicos del siglo XX. De eso trata El Partido, película documental. Santiago Franco, uno de sus directores, habló en exclusiva con Bolavip. pic.twitter.com/f2GpgwuSqO — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 10, 2026

¿Cómo una producción argentina logró convencer a los jugadores ingleses para que participaran?

En el documental participan activamente Gary Lineker, Piter Shilton y John Barnes (además de Jorge Valdano, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti), testimonios que valen oro y que, por supuesto, no fue nada fácil conseguir.

“Esta historia se contó desde el lado inglés, se contó desde el lado argentino, entonces cada uno tenía su propia perspectiva. Y en las charlas previas, para convencer a los ingleses de que formen parte, Juan les mostró y los iba conversando, les iba explicando por dónde venía la onda, y les mostramos algunos pedacitos del material. Y eso ya los enganchó, ¿viste? Como decir: ‘Ah, ok, esto es distinto, esto es algo que no hicimos’. Porque tiene un nivel de imágenes muy alto”, explicó Santiago Franco.

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Y reconoció: ”Porque era una pregunta: ‘Che, yo ya hablé de esto’. Cuando te acercás a ver, decís: ‘Che, esta historia ya la conozco, ya la conté. ¿Qué hay de nuevo para contar?’ Bueno, esta película condensa, resumido en esta premisa de ‘este es el partido’, todo lo que sale de eso…”.

Y cerró: ”Este partido se merecía un documental o una obra que quede para la posteridad”.