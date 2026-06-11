Peter Shilton: ”Me hubiera gustado que Maradona me pidiera perdón”

El arquero de la Selección de Inglaterra en la Copa del Mundo de México 1986 le reconoció a los directores del documental 'El Partido', que le hubiese gustado que Diego Maradona le pidiese perdón por su gol con la mano.

Peter Shilton fue el arquero de la Selección de Inglaterra en tres Copas del Mundo, ganó dos Champions League con el Nottingham Forest y hasta el 2025 ostentaba el récord de mayor cantidad de partidos disputados en la historia. Sin embargo, a pesar de haber construido una carrera envidiable para muchos, siempre será recordado como la principal víctima de Diego Maradona, por aquellos dos goles en el cruce que protagonizaron Argentina e Inglaterra en México 1986.

Esta sensación también la tuvieron los directores de ‘El Partido’, un documental que rememora de una manera única lo que fue ese enfrentamiento entre los seleccionados de Carlos Bilardo y Bobby Robson en el Estadio Azteca el 22 de junio de aquel año, al recoger el testimonio del guardameta que registró 125 presencias en el combinado británico.

“Shilton no soltaba algo y nosotros le preguntábamos: ‘Peter, ¿qué sentís al respecto?’. Y él dice: ‘A mí me hubiera gustado que me hablara, que me pidiera perdón. Fue algo genuino que ahí se quedó”, contó Juan Cabral en la entrevista con BOLAVIP.

No obstante, Cabral aclaró: ”Pero me parece que él respeta a Maradona porque cuando le preguntamos: ‘Che, ¿cuál es el mejor jugador del mundo?’, él dice: ‘Primero Pelé, después Maradona’. Pero diciéndolo como que en el fondo, quisiera decir otra cosa”.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷🗣️ “SHILTON LO RESPETA MUCHO A MARADONA”



Juan Cabral, uno de los directores de El Partido, habló con Bolavip y se refirió a la relación entre Diego y el histórico arquero inglés. pic.twitter.com/3LX5Z5FJ4l — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 10, 2026

Además, Cabral adelanta que en el documental se adentran un poco más en lo personal de Peter Shilton: “Él no se siente como villano, pero sí le pesa. Le pesa.

Después, en el ’90, se come un gol en la semifinal, que si no hubiera sido por ese gol, hubieran jugado la final contra nosotros. Un tiro libre de Brehme que pega en la barrera, tarda dos siglos en entrar ese globo y se lo morfa”.

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El peso de Peter Shilton por ser el arquero de la ‘Mano de Dios’ y del ‘Gol del Siglo’

En ese mismo sentido, ‘El Partido’, cuenta un detalle particular de Shilton que en la Argentina había pasado por alto: ”Cuando entrás en este estudio profundo, el tipo tuvo 40 años de adicción al gambling, que es como el juego en el casino. No sé exactamente qué tipo de juego, pero te da un poco de pena… Hay una frase que siempre menciona Lineker, que le dice: ‘Yo no culpo a Shilton’. Como diciendo que hay mucha gente que lo culpa por los goles de Maradona”.

Para cerrar, Juan Cabral contó que presiente que Shilton se liberó en cierto punto al haber participado de la película: ”Ser la sombra de Diego es la sombra más pesada que puede haber en el Mundo. Yo creo que hizo terapia, creo yo que hubo algo ahí con la película que se destrabó”.