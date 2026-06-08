Tres partidos de Argentina entre los 10 más importantes en la historia de la Copa del Mundo

The Athletic realizó un ranking de los 10 partidos más importantes en la historia de la competencia global. Tres de ellos tuvieron a Argentina como protagonista.

En pocos días, en Estados Unidos, México y Canadá, se estará escribiendo una nueva página de la Copa del Mundo. El torneo organizado por la FIFA que comenzó en 1930 en Uruguay y que desde entonces se jugó cada cuatro años, salvo la interrupción que tuvo por la Segunda Guerra Mundial entre Francia 1938 y Brasil 1950.

Por lo que hasta el momento la competencia tuvo 22 ediciones, que dejaron como saldo cinco consagraciones para Brasil, cuatro para Alemania y otras cuatro para Italia, tres para Argentina, dos para Francia y dos para Uruguay, en tanto que las dos restantes se reparten entre España e Inglaterra (solo ocho selecciones tuvieron la dicha de gritar campeón).

Pero además de los títulos, hubo episodios puntuales que marcaron la historia de la Copa del Mundo. Y a propósito, The Athletic, medio deportivo de The New York Times, se encargó de recopilarlos y hacer un ranking de los 10 partidos más icónicos desde el nacimiento del certamen hasta el 18 de diciembre del 2022 (día en el que se jugó la última final).

Tres de esos 10 tuvieron como protagonista a Argentina. Según el medio estadounidense, el choque con Inglaterra en el Estadio Azteca del 22 de junio de 1986 por los Cuartos de Final del Mundial de México es el tercero más relevante y, por consiguiente, el más trascendente para el combinado albiceleste de todos los tiempos.

El festejo de la Selección Argentina tras lo que, para The Athletic, fue el cuarto partido más icónico de la historia de la Copa del Mundo. Getty Images.

Y pegado al recordado encuentro en el que Diego Maradona se lució con la ‘Mano de Dios’ y con el ‘Gol del Siglo’, aparece el duelo en el que Lionel Messi y compañía se impusieron por penales al elenco encabezado por Kylian Mbappé en el Estadio Lusail de la ciudad de Doha, lo que en definitiva decretó la tercera estrella para la Argentina.

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En tanto que en la octava posición asoma la definición del campeonato de 1930 que ofrecía como premio el Trofeo Jules Rimet, que también contó con la participación de Uruguay, que fue local en el Estadio Centenario de Montevideo.

El ranking de The Athletic de los 10 partidos más importantes de la historia de la Copa Mundial

1_Brasil 4-1 Italia (Final | 1970)

2_Brasil 1-2 Uruguay (Ronda final | 1950)

3_Argentina (4) 3-3 (2) Francia (Final | 2022)

4_Argentina 2-1 Inglaterra (Cuartos de final | 1986)

5_Brasil 1-7 Alemania (Semifinal | 2014)

6_Suecia 2-5 Brasil (Final | 1958)

7_Alemania Federal 2-1 Países Bajos (Final | 1974)

8_Uruguay 4-2 Argentina (Final | 1930)

9_Alemania Federal 3-2 Hungría (Final | 1954)

10_Italia 3-2 Brasil (Segunda fase | 1982)

En síntesis