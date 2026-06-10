El homenaje que le harán a Diego Maradona y Pelé en la apertura del Mundial 2026 en el Azteca

La organización no pasará por alto que en el recinto en el que se abrirá el Mundial 2026 se consagraron Pelé y Diego Armando Maradona.

En apenas algunas horas se estará dando el puntapié de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La primera edición en la historia que contará con 3 países anfitriones y con 48 participantes (entre Francia 1998 y Qatar 2022 intervinieron 32 seleccionados) iniciará con el duelo entre el elenco mexicano con Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Pero antes de que la pelota empiece a rodar se llevará a cabo la habitual ceremonia de apertura, en la cual la FIFA pretende hacer una mención especial tanto para Pelé como para Diego Armando Maradona, dado que los dos levantaron el trofeo en el Coloso de Santa Úrsula. El brasileño el Jules Rimet y Pelusa la Copa Mundial de la FIFA.

Edson Arantes do Nascimento fue el que encaminó la victoria de la Verdeamarela frente a Italia el 21 de junio de 1970. Fue triunfo 4 a 1 (también marcaron Gérson, Jirzinho y Carlos Alberto, empató transitoriamente Roberto Boninsegna). Casualmente fue el único encuentro que disputó en el Azteca ese combinado brasileño, que jugó sus cinco encuentros anteriores en el Estadio Jalisco de Guadalajara.

Por el lado de Diego, se convirtió en campeón del mundo el 29 de junio de 1986, fecha en la que la Selección Argentina venció 3 a 2 a Alemania. No obstante, ya había escrito su nombre en la historia grande del Estadio Azteca desde una semana antes, dado que ahí mismo, el 22 de junio, registró tanto la ‘Mano de Dios’ como el ‘Gol de Siglo’ vs. Inglaterra bajo el marco de los Cuartos de Final. Y como si fuera poco, se encargó de desplazar a Bélgica en la Semifinal del 25 de junio al ser el autor de los tantos del 2 a 0.

El Azteca, el estadio en el que iniciará la Copa del Mundo 2026. Getty Images.

Los partidos que se jugarán en el Estadio Azteca del Mundial 2026

Además del encuentro inaugural de este 11 de junio entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca, que se convertirá en el único en la historia en albergar partidos de tres ediciones de la Copa del Mundo, será el escenario de otros cuatro encuentros del Mundial 2026:

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Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio (Fase de Grupos) Chequia vs. México – Miércoles 24 de junio (Fase de Grupos) Partido de Dieciseisavos de final – Martes 30 de junio Partido de Octavos de final – Domingo 5 de julio

Mañana empieza el Mundial y las apuestas argentina están cerradas en muchos operadores: última llamada para colocar tus jugadas con la Albiceleste como protagonista.

En síntesis

_Este jueves 11 de junio comenzará la Copa del Mundo 2026.

_La FIFA homenajeará a Pelé y Diego Maradona en la ceremonia de apertura en el Estadio Azteca.

_En el Estadio Azteca se jugarán cinco partidos de la Copa del Mundo 2026.