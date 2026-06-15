El recuerdo de Marcelo Bielsa del Mundial 2002: ”No se puede comparar”

Al Loco le consultaron por las similitudes entre lo que fue su primera experiencia como entrenador en una Copa del Mundo y la que tuvo con Chile en 2010 con la actual que encarará con Uruguay.

Marcelo Bielsa está a punto de encarar su tercera Copa del Mundo como entrenador. En este caso será al mando de la Selección de Uruguay en Estados Unidos, México y Canadá 2026, dejando atrás las otras dos experiencias: Corea y Japón 2002 con Argentina y Sudáfrica 2010 con Chile.

Claramente, la que más marcó su carrera, por cómo aparentaba llegar la Albiceleste, fue la competencia que afrontó en Asia. Aquella vez, el elenco que comandaba el Loco inició su camino con un triunfo 1 a 0 sobre Nigeria, luego cayó por el mismo resultado ante Inglaterra y empató 1 a 1 con Suecia. Sumó 4 puntos y, por diferencia de gol, se quedó afuera en primera ronda, firmando así una de las mayores decepciones de Argentina en la historia del torneo.

La segunda fue bastante más agradable para Marcelo Bielsa. Primero porque la presión era mucho menor, puesto que no había muchas expectativas con Chile. Por eso, superar la fase de grupos se consideró como un buen rendimiento. Venció a Honduras 1 a 0, superó a Suiza por idéntico marcador y, aunque tropezó con España en el cierre de la instancia incial por 2 a 1, se clasificó a los Octavos de Final, en donde chocaría con Brasil que con un 3 a 0 casi que ni se despeinó para desplazarlo del certamen.

Al respecto de lo que es su archivo en la Copa del Mundo, Marcelo Bielsa hizo referencia en la conferencia de prensa que brindó este domingo 14 de junio por la noche de Miami, en la previa del debut de la Selección de Uruguay frente a Arabia Saudita en el estadio de dicha ciudad.

🗣️"LAS COMPETENCIAS SON MUY DISTINTAS Y NO SE PUEDE COMPARAR"🌎



▶ Marcelo Bielsa dirigirá su tercer mundial, esta vez con Uruguay, y dijo que las competencias de 2002, 2010 y 2026 son muy distintas

🎥 @fedesaint pic.twitter.com/Kt6yb1dmdp — Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2026

”Participar de estos eventos donde lo mejor del fútbol del mundo se reúne, siempre es un placer. Obviamente, lo que sucedió en cada una de esas competencias impide las comparaciones. El fútbol era uno, la competencia era una, la de Sudáfrica era otra y esta otra. Las diferencias son muy grandes y es muy difícil compararlas”, comentó el Loco Bielsa que, como pocas veces, se explayó bastante en su contestación.

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El cronograma de Uruguay en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay integra el Grupo H del Mundial 2026 y disputará sus tres encuentros de la primera fase en un lapso de once días, alternando sedes entre Estados Unidos y México.

La Celeste inicia su camino hoy, lunes 15 de junio, enfrentando a Arabia Saudita en el Estadio de Miami; posteriormente, el domingo 21 de junio, volverá a presentarse en el mismo recinto de Florida para medirse ante Cabo Verde por la segunda jornada; finalmente, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa cerrará la fase de grupos el viernes 26 de junio en un electrizante duelo frente a España, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara.

En síntesis

Marcelo Bielsa dirigirá a Uruguay en el Mundial 2026 tras sus experiencias pasadas.

dirigirá a Uruguay en el Mundial 2026 tras sus experiencias pasadas. El entrenador argentino quedó eliminado en primera ronda de Corea y Japón 2002 sumando cuatro puntos.

sumando cuatro puntos. El técnico lideró a la Selección de Chile hasta octavos de final en Sudáfrica 2010.