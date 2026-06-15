Cuándo se podrían cruzar Argentina y Uruguay en el Mundial 2026

Argentina y Uruguay todavía tiene la mente puesta en lo que serán sus tres partidos de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026. Porque si bien, como novedad, la FIFA decretó que para Estados Unidos, México y Canadá 2026 también clasifiquen a la fase de eliminación los 8 mejores terceros, los partidos, como se dice en la jerga futbolística, hay que jugarlos.

Los de Lionel Scaloni se tiene que enfrentar a Argelia en Kansas City y a Austria y Jordania en Dallas. En tanto que los comandados por Marcelo Bielsa debutarán en el certamen ecuménico contra Arabia Saudita en Miami, posteriormente se medirá a Cabo Verde en la misma sede y cerrará contra España en el Hard Rock Stadium de Miami.

Y en caso de que se dé la lógica, la Selección Argentina quedaría en lo más alto del Grupo J, mientras que en el H todo indica que, por ser el vigente campeón de la Euro y finalista de las últimas dos ediciones de la UEFA Nations League, el favorito para quedarse con el primer puesto de la zona es la Roja.

De ser así, si la Celeste se ubica en el segundo lugar, habrá Clásico del Río de la Plata en los 16vos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a disputarse el 3 de julio en Miami (misma sede en la que Argentina se consagró campeón de la Copa América frente a Colombia hace dos años).

Esta es la opción que, a priori, es la más probable. Ahora si Argentina es segundo y Uruguay primero, también se enfrentarán en 16vos de Final, pero en Atlanta. Pero si ambos salen primeros, se chocarían recién en la Final. En caso de que alguno o los dos queden terceros, dependerá de la cantidad de puntos y goles que hagan para saber en qué llave caen.

El último duelo de Argentina y Uruguay en la Copa del Mundo 2026

La última vez que Argentina y Uruguay se enfrentaron en una Copa del Mundo fue hace exactamente 40 años, en el Mundial de México 1986. El histórico cruce ocurrió el 16 de junio de ese año por los octavos de final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde la Albiceleste, dirigida por Carlos Salvador Bilardo y comandada en cancha por Diego Armando Maradona, se impuso por 1-0 gracias a un gol de Pedro Pablo Pasculli a los 42 minutos del primer tiempo.

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Más tarde, aquel elenco nacional vencería 2 a 1 a Inglaterra en los Cuartos de Final (con dos goles de Maradona), 2 a 0 a Bélgica en Semis (con otros dos tantos de Diego) y a Alemania 3 a 2 en la Final (anotaciones de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga). De esa manera, decretó su segundo estrella y dio la vuelta olímpica en el Estadio Azteca.

El fixture del Mundial 2026

En síntesis

Argentina y Uruguay se enfrentarían en 16vos de Final si uno lidera y otro escolta.

se enfrentarían en 16vos de Final si uno lidera y otro escolta. El clásico mundialista del 3 de julio en Miami ocurriría si Uruguay queda segundo clasificado.

ocurriría si Uruguay queda segundo clasificado. La última vez que jugaron en un Mundial fue en México 1986 con victoria albiceleste.