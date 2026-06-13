Senesi se sumó a la Selección Argentina, le dejó un mensaje a Balerdi y dijo que estaba listo para el llamado: “Sabía que se podía dar”

El flamante refuerzo del Tottenham arribó a Kansas City para comenzar a entrenar a las órdenes de Lionel Scaloni.

Marcos Senesi arribó a Kansas City a primerísima hora de este sábado para poder incorporarse a los entrenamientos de la Selección Argentina tras ser sumado a la lista de 26 por Lionel Scaloni en reemplazo de Leonardo Balerdi, desafectado por lesión en la previa del partido de preparación ante Honduras.

“Primero quiero mandarle un abrazo al Flaco. Es una situación muy difícil para él. Le mando un abrazo grande y que tenga una pronta recuperación”, fueron las primeras palabras del defensor en el aeropuerto, dedicadas al jugador del Olympique de Marsella.

“Estaba entrenando, a la expectativa. Obviamente que no tuve ningún tipo de contacto hasta último momento, pero estoy muy feliz y agradecido por esta oportunidad. Sabía que se podía dar. Lo esperé hasta último momento y por suerte se dio“, agregó en relación al llamado con el debut en el Mundial muy próximo para Argentina.

Y ya apuntándole a la posibilidad que tendrá el martes de hacer su estreno en una Copa del Mundo, concluyó: “Es el sueño que cualquier chico tiene cuando arranca a jugar a la pelota en su barrio. Hoy lo estoy cumpliendo y estoy muy feliz por eso. Siempre dije que no me veía cantando otro himno que no fuese el de Argentina”.

"QUIERO MANDARLE UN ABRAZO AL FLACO, ES DIFÍCIL PARA ÉL"



Marcos Senesi llegó a Estados Unidos para sumarse a la Selección argentina.



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¿Qué rol tendrá Senesi en el esquema de Scaloni?

En la pizarra del técnico, Senesi asume el rol de una variante defensiva de lujo y recambio directo. Al ser un marcador central zurdo natural, se convierte en la alternativa principal para otorgarle descanso o cubrir una eventual ausencia de Lisandro Martínez o Facundo Medina, quien también es pensado como lateral.

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Su llamado de urgencia desde las vacaciones en Ibiza no altera el concepto que el cuerpo técnico tiene de él: un bombero adaptado a la exigencia física del primer nivel.

El camino de Marcos Senesi en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 5 de junio de 2022 – Argentina 5-0 Estonia – Amistoso internacional.

5 de junio de 2022 – Argentina 5-0 Estonia – Amistoso internacional. Títulos ganados con la Mayor: Finalissima 2022 (integró la convocatoria y el plantel campeón).

Finalissima 2022 (integró la convocatoria y el plantel campeón). Partidos jugados: 3

3 Goles marcados: 0

0 Mundial anterior: Ninguno, es debutante absoluto en Copas del Mundo.

Data clave

Marcos Senesi arribó a Kansas City para unirse a la Selección Argentina.

arribó a Kansas City para unirse a la Selección Argentina. Leonardo Balerdi fue desafectado de la lista de 26 por una lesión.

fue desafectado de la lista de 26 por una lesión. Tres partidos sin goles registra el defensor con la Selección Mayor.