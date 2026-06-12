A sus 29 años, el defensor va por su primera Copa del Mundo luego de dar gran año en Inglaterra que le permitió llegar a los Spurs.

Marcos Senesi se prepara para vivir el primer Mundial con la Selección Argentina, ingresando de manera heroica y de último momento en la consideración definitiva de Lionel Scaloni. Tras consolidarse como uno de los defensores más regulares y firmes del fútbol inglés, el zaguero entrerriano cumplirá el sueño de cualquier futbolista al sumarse a la delegación que defenderá la corona.

Luego de completar una notable campaña en la Premier League con el Bournemouth, donde se asentó como el pilar indiscutido de la zaga y fue elegido el mejor jugador del año por los fanáticos, su nivel derivó en un traspaso millonario rumbo al Tottenham, donde firmó contrato pocos días antes de recibir el llamado del cuerpo técnico argentino.

Aunque inicialmente había quedado fuera de la lista final de 26 convocados, la desafortunada lesión de Leonardo Balerdi le abrió las puertas del búnker argentino. Así, el zaguer zurdo llega con el ritmo competitivo ideal para convertirse en una pieza clave de recambio defensivo.

Biografía y orígenes: ¿Dónde nació, quiénes son los padres y cuántos años tiene Marcos Senesi?

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1997

Lugar de nacimiento: Concordia, Provincia de Entre Ríos, Argentina.

Edad actual: 29 años

Nombre de la madre: Información resguardada en su intimidad familiar

Nombre del padre: Ricardo Senesi

Hermanos: Información resguardada en su intimidad familiar



Senesi en su etapa en el Club Salto Grande (Uno Entre Ríos).

Senesi nació en Concordia, Entre Ríos. Tras dar sus primeros pasos deportivos en el Club Salto Grande, se mudó muy joven a Buenos Aires para unirse a las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro. En el Ciclón realizó todo su proceso formativo hasta debutar en Primera en 2016, transformándose rápidamente en una de las joyas del club antes de dar el gran salto al Feyenoord de los Países Bajos.

Estadísticas y presente en Europa

Partidos jugados en Europa: 244 (116 en Feyenoord y 128 en Bournemouth)

244 (116 en Feyenoord y 128 en Bournemouth) Goles: 16 en el Viejo Continente

16 en el Viejo Continente Asistencias: 21

21 Títulos: 0

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El camino de Marcos Senesi en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 5 de junio de 2022 – Argentina 5-0 Estonia – Amistoso internacional.

5 de junio de 2022 – Argentina 5-0 Estonia – Amistoso internacional. Títulos ganados con la Mayor: Finalissima 2022 (integró la convocatoria y el plantel campeón).

Finalissima 2022 (integró la convocatoria y el plantel campeón). Partidos jugados: 3

3 Goles marcados: 0

0 Mundial anterior: Ninguno, es debutante absoluto en Copas del Mundo.

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

En la pizarra del técnico, Senesi asume el rol de una variante defensiva de lujo y recambio directo. Al ser un marcador central zurdo natural, se convierte en la alternativa principal para otorgarle descanso o cubrir una eventual ausencia de Lisandro Martínez o Facundo Medina, quien también es pensado como lateral.

Su llamado de urgencia desde las vacaciones en Ibiza no altera el concepto que el cuerpo técnico tiene de él: un bombero adaptado a la exigencia física del primer nivel.

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Cotización, contrato y valor de mercado

Cuánto vale: Según la plataforma especializada Transfermarkt, el zaguero entrerriano sostiene una cotización de mercado de 25 millones de euros .

Según la plataforma especializada Transfermarkt, el zaguero entrerriano sostiene una cotización de mercado de . Salario: Tras firmar como agente libre un contrato hasta julio de 2030 con Tottenham, todo indica que percibe un monto de dinero superior al que ganaba en Bournemouth, el cual rondaba los 3 millones de euros anuales según el sitio Fichajes.

Tras firmar como agente libre un contrato hasta julio de 2030 con Tottenham, todo indica que percibe un monto de dinero superior al que ganaba en Bournemouth, el cual rondaba los 3 millones de euros anuales según el sitio Fichajes. Cláusula de rescisión: Su actual vínculo no posee una cláusula de salida automática estipulada de manera pública.

Vida personal: familia y pareja de Senesi

El defensor se encuentra en pareja con la británica Kelci Rose Bowers, a quien conoció a mediados de 2024 en las instalaciones del Bournemouth al ser colega de profesión. Sí, Kelci también es futbolista profesional y se desempeña como defensora en el equipo femenino de la ex institución de Senesi.

Senesi junto a su pareja, Kelci Rose Bowers.

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La conexión entre ambos quedó a la vista recientemente, cuando Kelci grabó y viralizó el momento en el que el zaguero recibió la llamada telefónica de Scaloni para sumarse al Mundial mientras ambos vacacionaban en Ibiza.