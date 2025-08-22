Fue top 10, superó el cáncer a los 31 años y cuestionó a los tenistas: “Egoístas”

En las últimas décadas el tenis español tuvo enormes jugadores entre los hombres. La figura excluyente fue Rafeal Nadal, pero antes estuvieron tenistas de la talla de Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer o un poco más atrás en el tiempo Alex Corretja, por poner algunos ejemplos. Actualmente, España cuenta con Carlos Alcaraz, quien promete entrar en los libros de historia de este deporte. Entre las mujeres hubo menos cantidad de nombres propios, entre los que se destacan Garbiñe Muguruza y Carla Suárez Navarro.

La gran carrera de Carla Suárez Navarro

Carla Suárez Navarro nació en Las Palmas de Gran Canaria el 3 de septiembre de 1988. De chica se dedicó al tenis y sus inicios en el circuito de la WTA fue en 2008, año en que representó a España en los Juegos Olímpicos de Beijing. Su primer gran hito fue alcanzar los cuartos de final en el Abierto de Australia de 2009. Su primer título a nivel WTA llegaría en Oeiras en 2014, cuando venció en la final a Svetlana Kuznetsova. Dos años más tarde se coronaría de su segundo y último título en Doha ante Jelena Ostapenko. En lo que respecta a ranking llegó a ser la número 6 del mundo en 2016.

Suárez Navarro en 2015. (Foto: Getty).

Superar el cáncer y retiro

A comienzos de septiembre de 2020, Carla Suárez Navarro comunicó que padecía un linfoma de Hodgking. Luego de realizar quimioterapia por unos meses, en abril de 2022 informó a través de sus redes sociales que lo había superado: “Un pasito más en este camino. Hoy por fin termino el tratamiento completo y ya puedo decir que HE SUPERADO un Linfoma de Hodgkin”.

“Gracias infinitas a mi familia, a mi compañera de vida, a mis amigos y conocidos, nunca podré agradecer todo lo que me han ayudado! Todo intentaré devolverlo con hechos y con momentos que quiero compartir junto a ustedes. A todos ustedes, gracias de corazón. Leo todos los mensajes, sus palabras de ánimo me han hecho llegar mucha fuerza y me han dado mucha energía”.

“Mucha fuerza y muchos ánimos a los que siguen en la lucha, no aflojen, déjense querer y cuidar! Les espero en la meta. Gratitud infinita a todos los sanitarios que nos cuidan día a día especialmente al personal sanitario que me ha dado confianza y esperanza en todo momento durante mi lucha. ¡ESTOY CURADA!”, completó Suárez Navarro en su publicación. Cabe destacar que en ese mismo 2021 puso punto final a su carrera profesional representando a España en la Billie Jean King Cup.

Suárez Navarro superó el cáncer a sus 31 años. (Foto: @carlasuareznava).

Su relación con Olga García y maternidad

Desde hace años, Carla Suárez Navarro y Olga García están en pareja. Es habitual ver publicaciones conjuntas en las redes sociales y también disfrutar de sus hijas Ona y Noa, que nacieron en junio de 2023. Cabe destacar que ambas se desempeñaron en el deporte de alto rendimiento, Suárez Navarro fue de las mejores tenistas españolas de los últimos tiempos, mientras que Olga García -retirada recientemente- se destacó en el fútbol, sobre todo en sus pasos por Barcelona y Atlético de Madrid.

Carla Suárez Navarro y Olga García junto a sus hijas. (Foto: @carlasuareznava).

Su vida después del tenis: comentarista y capitana del equipo español de Billie Jean King Cup

Una vez que dejó el tenis profesional, Carla Suárez Navarro pasó por diversos roles. Hace años es comentarista de Eurosport, lógicamente hablando de tenis. Desde 2025 es la capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, que vendría a ser el equivalente a la Copa Davis de los hombres. Por otro lado, en este mismo 2025, Suárez Navarro estuvo envuelta en una polémica al declarar en el diario El País: “Más que egocéntricos, los tenistas a veces somos egoístas”.

Carla Suárez Navarro, comentarista de Eurosport. (Foto: @carlasuareznava).

