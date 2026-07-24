Di María y un curioso análisis del Mundial de Argentina

Angelito mostró orgullo por sus ex compañeros de la Albiceleste y además le hizo un pedido especial a Lionel Messi.

La Selección Argentina realizó un gran Mundial 2026. Si bien no pudo coronarlo con el título, los de Scaloni se brindaron al máximo, ganaron partidos memorables, especialmente ante Egipto en octavos de final e Inglaterra en semifinales, pero la caída en la final ante España hizo que no pueda concretarse el bicampeonato tan deseado.

Ángel Di María fue un pilar de la Selección Argentina en las últimas décadas. Fideo decidió dejar la Albiceleste tras la conquista de la Copa América 2024 y ahora alienta como un hincha más. Sin ir más lejos, durante todo el Mundial siguió expectante los partidos y hasta estuvo activo en las redes sociales, siempre con mensajes de apoyo.

Di María analizó el Mundial de Argentina

En diálogo con TNT Sports -tras la caída de Central ante Belgrano- Fideo fue consultado por el Mundial de Argentina y dijo: “Creo que todo lo que se logró, todo lo que se fue logrando y haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso. Para mí terminó ahí el Mundial. Ahí le dimos la alegría más grande al país, que es lo más lindo para todos“.

Además, agregó: “Para mí el Mundial terminó ahí, con haberle ganado a Inglaterra. Fue darle una alegría a todo el país. Se notó en la calle, en la gente al día siguiente. Yo no estaba y me lo decían también, así que me puse muy feliz por ellos”.

Ángel Di María. (Foto: Getty).

“Sufrí todos los partidos. Creo que siempre sacaban algo de adentro que terminaba haciendo que se ganara. Pero las finales son finales: a veces te toca y a veces no. Esta vez no tocó, pero la Selección dejó la celeste y blanca bien arriba“, dijo Fideo sobre la final.

Publicidad

Di María, sobre Messi y Scaloni

Respecto a Lionel Messi, Fideo afirmó: “Leo tiene que seguir hasta cuando quiera él. Puede seguir muchísimos años más. Con 39 años demostró que sigue siendo uno de los mejores y es uno de los mejores de la historia. Ya no tiene techo, no hay más nada para él”.

Respecto a Lionel Scaloni dijo: “Scaloni es la Scaloneta de esta selección y ojalá siga. Por el bien de todos, está formando una buena generación de chicos y todo suma. Es una decisión de él, sabrá qué quiere, pero obviamente, como argentino, me gustaría que siguiera”.

“Siempre cuesta mucho soltar, porque es la selección, un lugar donde uno es muy feliz. Scaloni pasó por ahí como jugador y ahora como entrenador. Como argentino, ojalá siga muchos años más”, completó el campeón del mundo en Qatar 2022.

Publicidad

DATOS CLAVE