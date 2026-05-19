El mensaje de Lautaro Martínez a Lionel Scaloni: ”Me preparé para llegar de la mejor manera al Mundial”

El Toro fue claro para explicar los motivos por los que se quiere quedar en el Inter de Milán, a pesar de ser sondeado por el Barcelona y el Atlético de Madrid.

En tan solo 29 días la Selección Argentina estará debutando en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Argelia en Kansas City. Y para ese primer encuentro en el camino de la Albiceleste por la defensa del título que obtuvo en Qatar, Lautaro Martínez, por la gran temporada que tuvo, se perfila para ser titular.

”Me preparé para llegar de la mejor manera al Mundial”, comentó el propio delantero del Inter de Milán, en una charla que mantuvo con La Gazzetta dello Sport, haciendo alusión a sus 22 tantos y 6 asistencias en 40 partidos (además, 17 de esos gritos lo exponen, a falta de una jornada para el cierre, como el líder de la tabla de goleadores de la Serie A).

Además, ya con la Copa Mundial encima, le dejó un recado a Lionel Scaloni al remarcar que se siente en uno de los mejores momentos de su carrera: “Sin duda, porque me siento muy feliz y seguro cuando juego. Me muevo con gran facilidad, incluso tácticamente. Antes no era así”.

Lautaro Martínez no quiere seguir ligado al fútbol una vez que se retire

Por otra parte, en la misma charla con el periódico italiano, el exdelantero de Racing sorprendió al exteriorizar su plan una vez que cuelgue los botines: “No me quedaré en el fútbol, ​​es un ambiente que no me gusta. No volverán a saber de mí: desapareceré”.

Lautaro Martínez anotó 22 goles en 40 partidos en la temporada 2025/2026 con el Inter de Milán. Getty Images.

Lautaro Martínez desestimó los rumores que lo vinculan al Barcelona y al Atlético de Madrid

Como sucede en cada cierre de temporada los rumores del mercado de pases del verano europeo brotan entre las noticias. Y a propósito, uno de los que en los últimos días asomó como protagonista principal fue Lautaro Martínez, quien fue apuntado por la prensa española como el indicado para reemplazar a Robert Lewandowski en el FC Barcelona.

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El atacante polaco no renovará su contrato con el Culé y ya utilizó sus cuentas de redes sociales para despedirse de los hinchas. Por eso, Deco, director deportivo del Barça, inició el relevamiento para dar con el nuevo ocupante del puesto de centrodelantero y fue ahí en donde emergió el nombre del futbolista de la Selección Argentina.

Incluso, en los medios de comunicación del país de la Península Ibérica también se mencionó la chance de que el Inter de Milán recibiera una oferta del Atlético de Madrid por Lautaro Martínez, en caso de que Julián Alvarez desembarque justamente en el FC Barcelona o, en el otro gran interesado en contar con la Araña, el París Saint-Germain.

Sin embargo, el Toro fue claro para explicar cuál es su intención para su presente y futuro cercano: “Sin duda me gustaría quedarme. Todavía no tengo las llaves de Appiano (centro deportivo), pero casi… Mi familia y yo somos felices, incluso tenemos un restaurante, los niños van al colegio y tienen sus amigos. Me cuesta imaginarme en otro sitio hoy en día. En el fútbol nunca se sabe, pero si no me echan, me quedo aquí”.

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Además, admitió que le gustaría alcanzar o superar a Giuseppe Meazza en la tabla histórica de los máximos goleadores del Inter de Milán, meta para la que le faltan anotar 109 goles: “Para ser sincero, ni siquiera sé cuántos goles he marcado. Sé que soy el tercero en la lista de máximos goleadores históricos del Inter, y eso es todo. No es algo en lo que me fije. Pero sería genial llegar a la cima porque Meazza es historia, tanto para el Inter como para el Milan. Podría hacerlo, pero tengo que volver a practicar los penaltis (dijo entre risas)”.

En síntesis