Los jugadores que en las últimas horas sumaron puntos para ir al Mundial 2026 con la Selección Argentina

La Selección Argentina reservó 35 jugadores, ya están avisados, pero solamente 26 van a ir al Mundial. ¿Qué se está rumoreando?, ¿qué filtraciones hay?, ¿qué jugadores pueden meterse de última hora?

Para empezar, hay que decir que se descartó la idea de hacer una nómina ampliada, que viajen todos a Buenos Aires y luego desafectar a los que no viajan al Mundial, porque parece algo antipático sacar de la lista y es algo triste y no sumaría al clima grupal tampoco.

La idea es que no se lesione nadie de última hora. Está la duda de Nico Paz, hay varios jugadores lesionados como es el caso de Molina, de Montiel, de Romero, de Nico González; todos jugadores que van a estar para los amistosos o para el primer partido. Algunos llegan con desgarros, algunos con molestias, pero en general van a estar bien para el inicio del próximo Mundial.

¿Qué jugadores sumaron puntos en estas horas? Bueno, en el caso de los defensores, los laterales sueñan con una oportunidad. Kevin Mac Allister y Giay por un lado. Por el otro lado, las alternativas que cumplen en otras posiciones, por ejemplo, Medina, Barco, Nico González, el propio Lisandro Martínez, pueden hacer las veces de lateral izquierdo, lo cual hace que esa versatilidad les dé más posibilidades de estar en la lista.

Vamos a la mitad de la cancha. Lo Celso no tuvo una buena temporada, perdió lugar con Isco, fue suplente y cuando le tocó ser titular ante la lesión del español, no la aprovechó. De hecho, el último fin de semana lo pusieron de falso nueve ante Barcelona en el Camp Nou y obviamente no rindió, no es su rol, pero no está mostrando cosas interesantes. Aun así, tiene un nombre hecho en la Selección Argentina, pero está compitiendo con jugadores pesados como es el caso de Valentín Barco, de Maxi Perrone, Emiliano Buendía.

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De hecho, en estas horas, Buendía puede ser campeón europeo frente al Friburgo. En el caso de Valentín Barco, anunció su despedida de Racing de Estrasburgo y se va para Chelsea. Maxi Perrone está en Como de Italia siendo un ladero indispensable de Nico Paz, una de las figuras del seleccionado. Además, es posiblemente el mejor cinco que ha tenido Argentina en el grueso de la temporada.

Pero en estas horas hay dos apellidos que ganaron consideración: Gianluca Prestianni y Matías Soulé. Y Mastantuono se suma en esa disputa porque buscan un revulsivo, un jugador de ataque, un futbolista que pueda abrir defensas, gambetear, pero también aportar defensivamente en el caso de que se lo necesite.

Por el lado izquierdo, Argentina tiene a Nico González. Por el lado derecho, hay varias dudas, hay varias opciones por detrás de Leo Messi. En el caso de Matías Soulé, tuvo una pubalgia que lo tuvo a maltraer durante la temporada y se recuperó bien. Prestianni, el fin de semana, hizo un partidazo participando de los tres goles de Benfica. Lo viene haciendo bien, pero no podría ser incluido en los primeros dos partidos por su sanción por insultos homofóbicos en aquel recordado encuentro ante Real Madrid. Por otro lado, Franco Mastantuono no tuvo una buena temporada, pero se habla de él como uno de los grandes talentos generacionales del futuro de Argentina.

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Por lo pronto, las dudas son varias. Hoy Argentina tiene dos o tres lugares como máximo para incluir nuevos futbolistas y también está la duda de si va a haber o no un tercer nueve porque el Flaco López ganó la pulseada a Panichelli, el cual se lesionó, pero por otro lado, la inclusión de un nuevo defensor ante tanta molestia física o de un nuevo mediocampista ante tanto buen rendimiento complica un poco que sea una pieza en esas vacantes que quedan.