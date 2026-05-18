La Familia, la barra del Inter Miami, explicó por qué cantó contra Lionel Messi y compañía

Integrantes de la barra del Inter Miami explicaron el motivo por el que le recriminaron a Leo y a sus compañeros durante el partido con el Timbers.

Durante el partido que el Inter Miami le ganó 2 a 0 al Portland Timbers en el Nu Stadium (la nueva casa del elenco de la Florida) este domingo 17 de mayo se dio una situación insólita. La Famila, la barra de las Garzas, entonó una canción en contra del plantel que integran Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y compañía.

En un primer momento desconcertó incluso hasta el propio Leo, que les hizo señas sin entender el motivo por el cual sus hinchas se proclamaban en contra en plena victoria y cuando se encuentran ubicados en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Conferencia Este, lo que a su vez lo está perfilando cómodamente para los playoffs, el primer objetivo de la fase regular.

Pero conforme fueron pasando las horas, los líderes de la barra explicaron mediante redes sociales la razón de su descargo. ”Les habla el Tata. Estamos haciendo un poco de huelga porque nos gustaría que después de los partidos, no importa si ganan, empatan o pierden, vengan a saludarnos, por favor. Estamos aquí, trabajamos como locos, hacemos todo lo que podemos hacer, lo que queremos es un poquito de gratitud”.

Además, otro de los miembros del grupo que anima en cada encuentro al Inter, añadió: ”Nosotros estamos desde el primer día y siempre estamos, aunque perdamos, apoyando al Inter Miami. Queremos que nos saluden y agradezcan nuestro esfuerzo”.

La Familia protesta en el partido de hoy porque no se sienten escuchados.



Quieren sentirse valorados por los jugadores en el triunfo y en la derrota.



Su petición al equipo 👇 pic.twitter.com/6xoJ1nzIxC — José Armando (@Jarm21) May 17, 2026

En ese mismo sentido, diferentes medios de comunicación de Miami reportaron que el enojo de los simpatizantes se originó el pasado 3 de mayo. Aquel día, la Garzas perdieron el Clásico del Sol con Orlando City 4 a 3 luego de ir ganando 3 a 0. Tras el partido, Lionel Messi y el resto de los jugadores se retiraron de la cancha sin tener ningún tipo de interacción con el público presente.

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Inter Miami se despide del semestre frente a Philadelphia en el Nu Stadium

Antes del corte que tendrá la MLS por la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el Inter Miami disputará su partido por la fecha 15 de la Conferencia Este frente a Philadelphia Union el domingo 24 de mayo en el Nu Stadium. Inmediatamente después los jugadores quedarán licenciados.