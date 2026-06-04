Así entrena Dibu Martínez: cuidándose de la lesión y con la mente puesta en Argelia

El arquero de la Selección Argentina entrena con ciertas limitaciones, pero confía en llegar al debut en la Copa del Mundo 2026.

Dibu Martínez es una de las máximas preocupaciones que tiene el cuerpo técnico de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Porque si bien no es el único al que se le está haciendo un seguimiento especial por su lesión, su caso tiene un nivel más de atención puesto que se trata de una fractura.

Además, más allá del gran rendimiento que mantuvieron a lo largo de la temporada tanto Gerónimo Rulli como Juan Musso, el rol del marplatense va más allá de lo futbolístico. Su temperamento e imagen elevan anímicamente a sus compañeros e inhibe a los rivales, tal como se vio en las Copas América 2021 y 2024 y en Qatar 2022.

Por eso, a raíz del dedo anular de la mano derecha que tiene afectado desde los minutos previos a la Final de la Europa League que jugó con el Aston Villa ante el Friburgo el pasado 20 de mayo en Estambul, el Dibu Martínez ensaya de una manera diferenciada bajo la atenta mirada de Martín Tocalli, el entrenador de arqueros de la Selección Argentina.

Durante la jornada del miércoles 3 de junio, el dos veces ganador del Lev Yashin (el Balón de Oro para arqueros) aumentó la intensidad y ensayó con pelota, pero siempre utilizando la mano izquierda, que es la que tiene sana, mientras que la derecha la mantuvo con una venda y un entablillado que procura inmovilizarle la zona dañada.

🇦🇷 💪 ¡CON UNA MANO Y SIN GUANTES!: Así entrena DIBU MARTÍNEZ. pic.twitter.com/LrykYRLulh — TyC Sports (@TyCSports) June 3, 2026

De esta forma, Dibu, a pesar de la notable adversidad, no se baja de la posibilidad de estar contra Argelia en el estreno de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026, pautado para el próximo 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas.

Publicidad

Dibu Martínez: ”Llego al partido con Argelia”

Dibu Martínez manifestó su optimismo por estar el 16 de junio en el once inicial de la Selección Argentina para el duelo con Argelia de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Antes de subirse al micro que trasladaba al plantel hacia el entrenamiento del día martes, la prensa presente, a la pasada, le preguntó si estaría ante el combinado africano y, con seguridad, contestó: ”Sí, llego”.

En síntesis