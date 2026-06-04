El entrenador del primer rival de la Selección Argentina en el Mundial le bajó la espuma al triunfo sobre Países Bajos de visitante. "Hay que trabajar aún mas duro", señaló.

Argelia, rival de la Selección Argentina en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, fue el autor de uno de los batacazos de la fecha FIFA al vencer 1 a 0 a Países Bajos como visitante en el Estadio De Kuip de la ciudad de Róterdam, gracias a un tanto de afuera del área del delantero del Feyenoord Anis Hadj Moussa.

Semejante resultado llamó la atención de la Albiceleste y del ambiente del fútbol en general que veía al combinado argelino como uno de los integrantes más débiles del Grupo J. No obstante, Vladimir Petkovic, el entrenador, intentó bajar el clima triunfalista y remarcó que deben seguir trabajando para llegar de la mejor forma al torneo que se desarrollará en tierras norteamericanas.

”Felicito a los jugadores por el partido que jugaron, enhorabuena a todos”, fue lo primero que comentó en rueda de prensa, pero enseguida apuntó: ”Nos enfrentamos a un equipo de altísima calidad, una selección nacional muy fuerte que buscó capitalizar nuestros errores en cada oportunidad, tanto en la primera como en la segunda parte. Empezamos bien el partido. Si hacemos un análisis matemático, cometimos siete errores, y en seis ocasiones, el rival casi los aprovechó durante la primera parte. Pero a pesar de estos errores, mantuvimos la cabeza alta y la moral alta. Es muy importante mantenerse concentrados, actuar y, sobre todo, reaccionar como equipo. En la segunda parte, gestionamos un poco mejor la presión”.

Asimismo, para que el mensaje llegue claro a sus dirigidos, el bosnio insistió: ”No me fijo en la edad, me fijo en la calidad de los jugadores. Cuando intentas hacer algo más, pueden ocurrir errores durante el partido, y podemos aceptarlo. Pero tenemos que ser capaces de cometer menos. Lo más importante hoy es que muchos jugadores han participado, y varios de ellos me han puesto las cosas difíciles. Qué pasará después y cómo pasará, aún no lo sabemos”.

Por otro lado, hizo una mención especial sobre Anis Hadj Moussa, el principal artífice del triunfo: ”Cuando un jugador marca un gol así, queda claro que ha hecho un trabajo excelente. Sabemos que puede ayudarnos y que además puede aportar su personalidad al terreno de juego”.

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Vladimir Petkovic no quiso dar pistas a Lionel Scaloni sobre el once que presentará ante la Selección Argentina

Vladimir Petkovic jugó al suspenso cuando le consultaron por si ya tiene el equipo que presentará en el debut de Argelia frente a Argentina el próximo 16 de junio: ”Nos quedan casi dos semanas para el primer partido del Mundial; ya veremos. Ahora, lo principal es que los jugadores aprovechen estos tres días libres para volver con la mente despejada y listos para trabajar aún más duro en los próximos días”.

Y siempre con ánimos de no brindar pistas, ante otra de las consultas declaró: ”Todavía no he encontrado mi once inicial. Sigo buscándolo y les doy a todos la oportunidad de convencerme. Hay algunas señales muy positivas de ciertos jugadores que me están poniendo las cosas un poco difíciles. Espero que sigan así, pero aún es demasiado pronto para hablar del once inicial”.

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En síntesis