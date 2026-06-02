El lateral izquierdo del Sevilla, nacido en España pero con raíces albicelestes, volvió a dejarle un guiño al cuerpo técnico nacional en las vísperas del inicio de la Copa del Mundo.

A dos semanas del debut en el Mundial 2026, Lionel Scaloni concentra todas sus energías en ultimar detalles en la preparación de la Selección Argentina. Sin embargo, si de algo puede estar tranquilo en el mientras tanto, es que nunca le faltarán nombres que toquen la puerta con la ilusión de, en algún momento, formar parte de sus convocados. Esta vez, el llamado vino directamente desde España, en lo que a su vez fue una declaración de amor de Joaquín Martínez Gauna, integrante de la nueva generación de “europibes”.

Oso, tal y como lo conocen en el fútbol europeo, supo ser el lateral izquierdo de Sevilla durante la última temporada. Oriundo de Alicante pero con ascendencia albiceleste, a sus 22 años tiene claro lo que augura para su futuro internacional. “Desde pequeño tuve muy en claro de que mi deseo es jugar en la Selección Argentina“, expresó en diálogo con DSports.

“Trabajo día a día para eso y espero que algún día se pueda cumplir“, agregó, enviándole una indirecta a Scaloni. En ese sentido, al ser consultado sobre su situación deportiva con España, fue sincero al afirmar: “Nunca tuve ningún llamado ni ningún acercamiento“.

Con dos goles y tres asistencias, Oso fue una de las revelaciones de un pálido Sevilla que esuvo al borde de irse al descenso. Pese a haberse destacado, por el momento su nombre todavía no formó parte de ninguna nómina, incluida la prelista mundialista. No obstante, el DT ya reveló tenerlo bajo su radar. “Es seleccionable. Visto sí, hemos visto varios partidos“, declaró en marzo pasado.

Oso ya enfrentó a Barcelona y fue una de las últimas revelaciones del fútbol español (Getty Images).

Así y todo, el defensor no pierde de vista el objetivo. “Soy una persona muy tranquila y serena, me tomo las cosas que me pasan con mucha naturalidad y tranquilidad, eso me ha llevado a poder rendir como lo he hecho últimamente”, sostuvo con seguridad.

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En cuato a su currículum, Martínez Gauna inició su formación en el Kelme CF y pasó luego por las canteras de Real Murcia y Málaga. Su debut como profesional lo hizo precisamente con el Atlético Malagueño, equipo filial, en 2022. A Sevilla llegó en 2023, para integrarse al filial y haber tenido con Matías Almeyda como DT la posibilidad de estrenarse en el primer equipo y en LaLiga.

A la hora de referirse a su lazo con Argentina, su padre, confesó: “Él nunca ha ido a estadios del fútbol argentino de Primera División. En mi casa no hay margen de elección, somos todos de River“. Y remarcó: “Entiende y siente el fútbol como un argentino”.

Datos clave

El lateral izquierdo del Sevilla, Joaquín Martínez Gauna , declaró públicamente su firme deseo de representar a la Selección Argentina.

, declaró públicamente su firme deseo de representar a la Selección Argentina. Nacido en Alicante pero de ascendencia argentina, sumó dos goles y tres asistencias en la última temporada de LaLiga.

en la última temporada de LaLiga. El defensor de 22 años reveló que nunca fue contactado por España y que en su casa son todos hinchas de River Plate.